Trump anuncia que excluye productos canadienses de compras gubernamentales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que excluirá productos canadienses de ciertos programas de compras del gobierno si Canadá no proporciona una reciprocidad justa para las empresas estadounidenses.

En su publicación en Truth Social, Trump destacó que estos programas representan más de 50 000 millones de dólares anuales, lo que subraya la importancia económica de esta medida.

Aplicación

La exclusión se aplicará a los Programas de Adjudicación Múltiple, que permiten al gobierno federal adquirir productos y servicios mediante contratos establecidos por la Administración de Servicios Generales.

Trump instruyó a esta administración a colaborar con la Oficina del Representante Comercial para retirar los productos canadienses de estos programas, condicionando su reinstauración a la implementación de condiciones justas para los agricultores y empresas de EEUU.

Aranceles

Este anuncio coincide con la entrada en vigor de aranceles de represalia impuestos por Canadá sobre productos estadounidenses por un valor de aproximadamente 20 000 millones de dólares.

Estas tarifas, que varían entre el 15 % y el 50 %, afectan a múltiples sectores, incluyendo acero y productos electrónicos, y son una respuesta a los aranceles del 50 % impuestos por EEUU a ciertos productos canadienses el mes pasado.

Tensión bilateral

La tensión comercial entre ambos países se intensificó tras el fracaso de las negociaciones en agosto, según detalla una nota de la agencia EFE.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, criticó a EEUU por buscar una relación de dependencia económica y defendió la decisión de su gobierno de abandonar las negociaciones.

Carney sugirió que Canadá debería diversificar sus mercados para reducir su dependencia del comercio estadounidense.

La situación actual añade incertidumbre al futuro del acuerdo comercial T-MEC, que ha sido fundamental para la integración económica en América del Norte.

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