Mamdani confirma su asistencia al 25 aniversario del 11S a pesar de las críticas.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistirá a la ceremonia del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a pesar de las críticas y peticiones para que no lo haga.

Su decisión se produce en un contexto de controversia tras la publicación de documentos que indican que el aire en la Zona Cero seguía siendo tóxico después de los ataques.

Mamdani enfatizó que el evento debe centrarse en las víctimas y en los rescatistas que trabajaron en la recuperación, según detalla EFE.

Postura firme

Mamdani defendió su presencia, manifestando su orgullo por ser el alcalde de Nueva York y su deseo de honrar a las familias afectadas por la tragedia.

Sin embargo, su asistencia es cuestionada por figuras como el exalcalde Rudy Giuliani, quien calificó su presencia de "ofensiva" para las familias de las víctimas.

Giuliani, quien estuvo al mando durante los ataques, criticó la postura de Mamdani sobre el terrorismo islámico.

Controversia

La controversia se intensificó cuando Giovanni Galante, viudo de una víctima, lanzó una campaña para evitar que Mamdani asistiera, acumulando casi 100 000 firmas.

Este movimiento se basa en acusaciones de que el alcalde tiene vínculos con figuras islamistas y su negativa a condenar ciertas expresiones.

A pesar de la oposición, Mamdani recibió apoyo de demócratas, incluida la gobernadora Kathy Hochul, quien afirmó que su presencia es esencial.

Evento

La ceremonia, que se llevará a cabo en el Memorial del 11S en el Bajo Manhattan, reunirá a familiares de las víctimas y autoridades para recordar a las casi 3 000 personas que perdieron la vida en los ataques.

Mientras tanto, el expresidente Donald Trump no asistirá a los actos en Nueva York, pero sí estará presente en el Pentágono, donde pronunciará un discurso.

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