Llega el Latte de Calabaza gratis a Dunkin': conoce los pasos para conseguir tu bebida

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Dunkin’ regala Latte de Calabaza a todos los miembros de su programa de recompensas como parte de su oferta de inicio de temporada, según reportó el portal La Opinión. La promoción regala una bebida caliente o fría de tamaño mediano por cada compra que los clientes efectúen antes del 30 de septiembre.

La compañía busca impulsar el uso de su plataforma digital y premiar la fidelidad de sus consumidores recurrentes en Estados Unidos (EEUU). La empresa confirmó que la mezcla incluye expreso, leche, sabores de calabaza, canela y una cubierta de crema batida.

Los usuarios deben activar la cuponera interna dentro de la aplicación móvil de la marca antes de acudir a las sucursales. La cifra de canjes autorizados se limita a una oferta semanal por cada cuenta registrada en el sistema.

¿Cómo reclamar el Latte de Calabaza en Dunkin’?

La franquicia requiere que los clientes creen una cuenta gratuita en el programa Dunkin' Rewards para acceder a este beneficio exclusivo. El procedimiento exige escanear el código QR en la caja registradora o solicitar la bebida mediante el pedido anticipado.

La oferta también cubre variaciones del menú como la versión helada del tradicional latte con especias de calabaza. Los establecimientos cobran únicamente los ingredientes extra o las leches vegetales especiales que solicite el consumidor.

Representantes de la firma indicaron que las promociones de otoño registraron un aumento de 15% en las ventas durante el año anterior. La marca proyecta superar este volumen de consumo con el despliegue de incentivos semanales durante todo el mes.

¿Qué otros productos ofrecen en la promoción de otoño?

El menú especial incluye opciones de pastelería como donas de sidra de manzana, muffins de calabaza y pan de especias tradicionales. Los clientes acumulan 10 puntos por cada dólar gastado que luego canjean por productos adicionales del catálogo.

La red de cafeterías opera más de 13.000 locales en todo el mundo y mantiene su estrategia comercial centrada en las bebidas de temporada. El catálogo de otoño permanecerá disponible en todas las tiendas participantes hasta agotar la existencia de los insumos.

La iniciativa comercial coincide con la alta demanda de bebidas saborizadas que caracteriza a la época de septiembre y octubre.

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