Tetris sale de la web de La Casa Blanca por derechos de autor: conoce quién exige su retiro

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La Casa Blanca retiró de su portal web el videojuego "Build the Wall" ("Construye el muro") tras el reclamo formal emitido por The Tetris Company. El Gobierno estadounidense eliminó el título interactivo de la sección "Arcade" luego de utilizar sin autorización la mecánica clásica de encaje de bloques.

Según, AlbertoNews la firma desarrolladora emitió un comunicado oficial donde aclaró que jamás otorgó licencias ni participó en la creación del proyecto promovido por la administración presidencial. Representantes de la empresa subrayaron que defienden el principio de unir a la gente y no de dividirla a través de sus plataformas.

El portal gubernamental exhibía el juego interactivo con el objetivo de promover la política migratoria mediante la colocación de bloques fronterizos digitales. La compañía de videojuegos enfatizó que toma de forma rigurosa las infracciones a los derechos de autor en el entorno digital.

¿Qué llevó a la eliminación del juego de Tetris de la web oficial?

La presión mediática y la amenaza de demandas judiciales forzaron la supresión del contenido alojado en la página de la Casa Blanca. Los creadores del histórico rompecabezas confirmaron el inicio de revisiones legales por la apropiación no autorizada de la marca comercial.

El catálogo digital "Arcade" lanzó este formato junto a otros títulos con temáticas políticas dirigidas a la audiencia estadounidense. La iniciativa buscaba trasladar la agenda gubernamental a formatos interactivos para conectar con la población joven de ese país.

Analistas de la industria de tecnología señalaron que la utilización de propiedades intelectuales ajenas expone al Estado a sanciones por violar patentes registradas. El retiro del software ocurrió pocos días después de su publicación formal en redes sociales.

¿Cómo afectó la polémica al uso del juego de Tetris?

La compañía propietaria del formato sumó apoyos internacionales al marcar distancia estricta de cualquier mensaje de carácter partidista o segregacionista. El icónico videojuego creado en 1984 mantiene estrictos protocolos de protección de marca frente a copias no autorizadas.

El Departamento de Seguridad Nacional evitó ofrecer declaraciones adicionales sobre la remoción de la plataforma interactiva del servidor oficial. Los usuarios que intentan ingresar a la dirección web del videojuego encuentran únicamente la pantalla principal sin el título disponible.

La retirada del producto informático evidencia las limitaciones legales que enfrentan los organismos públicos al emplear marcas comerciales privadas sin previa autorización.

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