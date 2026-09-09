Caos en la Corte de Miami tras suspender trámites virtuales: conoce qué pasará con los inmigrantes

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La Corte Migratoria de Miami eliminó de forma definitiva las citas virtuales y activó las comparecencias presenciales obligatorias desde la madrugada de este martes, informó Telemundo. Cientos de personas formaron extensas filas alrededor del tribunal para acceder a sus expedientes antes de la hora fijada por los jueces.

El tribunal aplica esta medida masiva para intentar agilizar una acumulación histórica de casi 289.000 casos pendientes en su jurisdicción. La concurrencia colapsó las adyacencias de la sede gubernamental por el temor colectivo a perder el turno asignado.

Asistentes como la inmigrante Lizbeth denunciaron que el nuevo protocolo complica sus trámites obligatorios de control presencial con grillete electrónico, así lo publicó Telemundo. Las autoridades exigen presencia física continua para evaluar la continuidad de los mecanismos de monitoreo.

¿Qué ocurre si alguien pierde su cita en la Corte Migratoria de Miami?

Una falta injustificada desencadena de inmediato una orden formal de deportación en ausencia emitida por el juez del caso. Los abogados especialistas sugieren guardar el tique del estacionamiento o tomar fotografías en la fila como evidencia física del intento de ingreso.

Los afectados deben someter una moción de reapertura dentro de un plazo estricto y demostrar razones excepcionales de fuerza mayor. El trámite requiere un pago obligatorio de 1.030 dólares americanos a las autoridades judiciales para procesar la revisión de la causa.

Los especialistas aconsejan llegar con varias horas de anticipación para evitar quedar fuera del edificio durante el llamado oficial. El tribunal mantiene un estricto control de acceso que impide la entrada a quienes llegan después de la hora programada.

¿Extenderán la modalidad presencial a otras cortes de EEUU?

Analistas del sistema judicial señalan que la cancelación de la vía digital en Florida funcionará como prueba piloto para otras ciudades. Diversas jurisdicciones del país evalúan replicar el esquema presencial para descongestionar el sistema nacional.

La enorme carga de expedientes mantiene al personal judicial en jornadas intensivas de atención directa en taquilla. Las organizaciones comunitarias solicitan flexibilidad horaria para garantizar que todos los inmigrantes en fila puedan validar su asistencia formal.

El cambio operativo marca un giro decisivo en los procedimientos legales de la administración migratoria estadounidense.

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