Regresan las Fiestas Patrias de México a Los Angeles: horarios, rutas y qué debes saber para asistir

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Este próximo domingo, 13 de septiembre de 2026, la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos (EEUU) celebra el esperado Desfile y Festival Anual del Día de la Independencia de México.

De acuerdo con medios locales, el evento cultural, organizado por el Comité Cívico Patriótico Mexicano con el respaldo del Consulado General de México y el condado de Los Ángeles, busca reunir a miles de asistentes para conmemorar las Fiestas Patrias en California.

Este año, la edición del desfile del Día de la Independencia adquiere un significado especial al marcar el 80 aniversario de la parada y los 95 años de trayectoria del Comité Cívico Patriótico Mexicano.

Horarios y transmisión en vivo del Desfile de la Independencia en Los Ángeles

Ante la presencia de más de un millón de habitantes de origen mexicano en la ciudad, los coordinadores prevén una alta asistencia. Por esta razón, sugieren el uso del transporte público y la llegada anticipada a los tramos del recorrido.

Las personas que prefieren seguir el evento desde sus hogares tienen la opción de ver la transmisión en directo a partir de las 10:00 a. m. a través de la señal de ABC 7.

Regreso del Desfile e historia del Comité Cívico Patriótico Mexicano

Tras momentos de inquietud vividos el año pasado por operativos migratorios en el condado, los organizadores confirman un ambiente con mayor tranquilidad y un despliegue de seguridad.

Esta tradición que inició en 1946, consolida un puente con las raíces de quienes viven lejos de su país de origen. José Duarte, integrante de la organización central, señaló en un reportaje de La Opinión, que la meta primordial consiste en mantener vivas las costumbres e historia mexicanas para las nuevas generaciones que crecen en Estados Unidos.

Seguridad en el Festival del Día de la Independencia de México y gran mariscal

Para este año, la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, figura como co-gran mariscal de la jornada en respaldo a los residentes. Durante el recorrido se liberan palomas como un símbolo de paz universal y unidad comunitaria frente a los desafíos actuales.

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