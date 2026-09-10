Mantenimiento de Corpoelec: horarios, circuitos y municipios afectados hasta el 15 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) mantiene un despliegue operativo en el estado Aragua para ejecutar el Plan de Control de Vegetación en el sistema de distribución de la entidad.

Las maniobras preventivas comenzaron el miércoles 9 de septiembre y se mantendrán de forma continua hasta el próximo martes 15 de septiembre de 2026.

Las cuadrillas especializadas realizan labores de pica y despeje de ramas cerca de las líneas de tensión.

Horarios y municipios atendidos

De acuerdo con el reporte de Corpoelec, las autoridades fijaron un horario de trabajo comprendido entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

Durante esta ventana de tiempo, los sectores asociados a los circuitos intervenidos podrían registrar variaciones o suspensiones temporales del suministro mientras el personal realiza las maniobras de resguardo.

El plan abarca 15 municipios aragüeños: Girardot, Bolívar, José Rafael Revenga, Urdaneta, Libertador, Santiago Mariño, José Félix Ribas, Camatagua, Zamora, Francisco Linares Alcántara, Santos Michelena, San Casimiro, Lamas y Ocumare de la Costa de Oro.

Corpoelec señala la atención en los circuitos San Carlos, San Mateo, Polly, Sabaneta, Guanayen, Los Aviadores, Choroní, Payita, El Consejo, Ciudad Socialista, La Mora, Valle Morín, Villa de Cura, Los Samanes, La Ovallera, Viejo Trapiche, Sigalca, Polvorín, Recreo, El Loro, La Punta, ANF, Floresta, Jeantex, Piñonal, Zamora, Curiepe, Yukery, El Avión, Bello Monte, Zuata y Ocumare.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube