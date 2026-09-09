Bancaribe anuncia operativo para cambiar de tarjeta hasta el 11 de septiembre: conozca los requisitos

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Bancaribe mantiene un operativo especial para los clientes que todavía utilizan las antiguas tarjetas Maestro, con el objetivo de facilitar su sustitución por la Mastercard Debit Bancaribe.

La jornada comenzó el lunes 7 de septiembre y tendrá como fecha de cierre el viernes 11 de septiembre, por lo que los usuarios deben aprovechar estos últimos días para realizar el trámite.

¿Quiénes deben acudir?

El procedimiento está dirigido a los clientes que aún no han cambiado su tarjeta Maestro. Quienes ya completaron la migración no necesitan realizar nuevamente el proceso. La entidad invita a los usuarios pendientes a consultar las oficinas habilitadas antes de trasladarse.

Para solicitar la nueva tarjeta, el cliente debe cumplir con estos requisitos:

Ser titular de la cuenta.

Presentar la cédula de identidad laminada y vigente.

Entregar la tarjeta Maestro anterior.

Disponer de Bs. 5.500 en la cuenta.

Nuevas funciones de la tarjeta

La Mastercard Debit Bancaribe permitirá a los usuarios contar con alternativas de pago más actualizadas. Entre las características destacadas se encuentra la posibilidad de realizar pagos sin contacto, una modalidad que facilita las compras y reduce el tiempo necesario para completar determinadas transacciones.

Asimismo, la nueva tarjeta ofrece la posibilidad de efectuar compras dentro y fuera de Venezuela, ampliando las opciones de uso para los clientes que requieren realizar pagos nacionales o internacionales.

Realizar la gestión con anticipación también puede ayudar a evitar contratiempos relacionados con los horarios o la atención en las oficinas participantes.

Bancaribe habilitó información sobre los puntos donde se desarrolla la jornada y los horarios correspondientes. Los clientes pueden revisar estos datos a través del portal oficial del banco antes de acudir personalmente.

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