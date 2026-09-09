EEUU elimina este beneficio de las visas a partir del 15 de septiembre: ¿Cuáles categorías están en la lista negra de USCIS?

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) han anunciado cambios regulatorios importantes que afectarán la vida de miles de extranjeros.

A partir del 15 de septiembre de 2026, la administración estadounidense pondrá fin al histórico beneficio de "duración de estatus" (D/S) y en su lugar implementará un sistema con fechas límite fijas y un periodo máximo inicial de admisión.

Esta decisión tiene como objetivo fortalecer el control migratorio en las fronteras y llevar un seguimiento más riguroso del tiempo que los no inmigrantes pasan en el territorio estadounidense.

¿Cuáles son las categorías de las visas afectadas por la nueva normativa?

Según las publicaciones del Registro Federal que ha compartido el DHS, el fin del periodo indefinido afecta directamente a tres tipos de visados específicos:

Visas F (Estudiantes académicos): Esta categoría incluye a estudiantes universitarios y de posgrado.

Aquellos que lleguen al país ahora tendrán una fecha límite fija (Admit Until Date) que corresponderá a la duración de su programa académico, con un máximo de 4 años por entrada.

Además, el periodo de gracia después de finalizar los estudios se ha reducido de 60 a 30 días para quienes lleguen bajo esta nueva norma.

Visas J (Visitantes de intercambio): Esta categoría impacta a investigadores, profesores y becarios de intercambio, quienes también estarán sujetos al límite máximo de 4 años y deberán solicitar prórrogas formales ante USCIS si desean extender su estancia laboral o académica.

Visas I (Representantes de medios de comunicación extranjeros): Los periodistas y corresponsales internacionales ya no tendrán la opción de una estancia indefinida; a partir del 15 de septiembre, se les otorgará un permiso de permanencia estándar de hasta 240 días, con la posibilidad de renovación.

Trámites y formularios obligatorios según USCIS

En un comunicado oficial de alertas de la plataforma de USCIS, la agencia de inmigración ha hecho un llamado a los solicitantes sobre una gran actualización en sus trámites.

A partir del 15 de septiembre de 2026, USCIS comenzará a rechazar automáticamente las versiones antiguas del Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante) y del Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo).

Solo se aceptarán las versiones con fecha del 15 de septiembre de 2026, ya sea enviadas por correo o de forma electrónica a partir de ese mismo día.

Aquellos que necesiten quedarse en Estados Unidos. más allá de la fecha autorizada en su registro I-94 deberán gestionar una Extensión de Estancia (EOS) con anticipación.

El DHS ha aclarado que los estudiantes o becarios que actualmente se encuentren en Estados Unidos con el estatus D/S anterior tendrán un periodo de transición, pero advirtió que si salen del país después del 15 de septiembre, perderán ese beneficio y volverán a ingresar bajo el nuevo esquema estricto de fecha fija.

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