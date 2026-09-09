Inicia entrega de bonificación a través del Sistema Patria: 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación de mediante la plataforma Patria para los trabajadores del sector público.
Esta ayuda social beneficia a funcionarios de instituciones del Estado y sectores estratégicos como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) con un monto asignado de 95.760,00 bolívares.
Los beneficiarios reciben la notificación de pago a través de un mensaje de texto desde el número corto 3532 o mediante la aplicación móvil asociada al sistema.
Cronograma de bonos Patria en septiembre
Durante la segunda semana de septiembre la plataforma distribuye diferentes asignaciones económicas directas a las familias venezolanas. El Bono Único Familiar finaliza su periodo de entrega tras registrar un aumento en su monto total con respecto al mes anterior.
Los pagos de la plataforma Patria para esta semana incluyen los siguientes beneficios:
- Bono Único Familiar con asignación directa hasta el 10 de septiembre.
- Bono de Corresponsabilidad y Formación dirigido a nómina especial.
- Estipendio Enseñanza Media para estudiantes del sector público.
Pasos para registrarse en la plataforma Patria
Las personas que desean recibir los beneficios económicos del Estado deben completar el registro inicial en el portal web oficial del sistema.
Pasos para completar el proceso en el sistema:
- Ingresar al portal web oficial de la plataforma Patria.
- Seleccionar la opción de usuario nuevo para crear la cuenta.
- Escribir el número de cédula de identidad, teléfono celular y fecha de nacimiento.
- Confirmar el código de seguridad enviado al teléfono por mensaje de texto.
- Completar la información del perfil con datos de dirección y grupo familiar.
- Crear una contraseña segura con letras, números y caracteres especiales.
- Confirmar el acceso al sistema Patria para activar la recepción de beneficios.
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