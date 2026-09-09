Inicia entrega de bonificación a través del Sistema Patria: 9 de septiembre

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Este miércoles 9 de septiembre, inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación de mediante la plataforma Patria para los trabajadores del sector público.

Esta ayuda social beneficia a funcionarios de instituciones del Estado y sectores estratégicos como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) con un monto asignado de 95.760,00 bolívares.

Los beneficiarios reciben la notificación de pago a través de un mensaje de texto desde el número corto 3532 o mediante la aplicación móvil asociada al sistema.

Cronograma de bonos Patria en septiembre

​Durante la segunda semana de septiembre la plataforma distribuye diferentes asignaciones económicas directas a las familias venezolanas. El Bono Único Familiar finaliza su periodo de entrega tras registrar un aumento en su monto total con respecto al mes anterior.

​Los pagos de la plataforma Patria para esta semana incluyen los siguientes beneficios:

​Bono Único Familiar con asignación directa hasta el 10 de septiembre.

Bono de Corresponsabilidad y Formación dirigido a nómina especial.

​Estipendio Enseñanza Media para estudiantes del sector público.

​Pasos para registrarse en la plataforma Patria

​Las personas que desean recibir los beneficios económicos del Estado deben completar el registro inicial en el portal web oficial del sistema.

​Pasos para completar el proceso en el sistema:

​Ingresar al portal web oficial de la plataforma Patria.

​Seleccionar la opción de usuario nuevo para crear la cuenta.

​Escribir el número de cédula de identidad, teléfono celular y fecha de nacimiento.

​Confirmar el código de seguridad enviado al teléfono por mensaje de texto.

​Completar la información del perfil con datos de dirección y grupo familiar.

​Crear una contraseña segura con letras, números y caracteres especiales.

​Confirmar el acceso al sistema Patria para activar la recepción de beneficios.

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