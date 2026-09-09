Transporte de $1 en West Palm Beach: horarios, rutas y cómo utilizar y pagar el nuevo servicio

Moverse por el centro de West Palm Beach sin depender del automóvil o gastar sumas elevadas en estacionamiento ya es una realidad.
La ciudad puso en marcha oficialmente West Palm Move, un innovador rediseño de transporte público 100% eléctrico que busca conectar zonas clave de la ciudad de forma rápida, económica y sostenible.
El programa reemplaza la anterior fase de prueba (RideWPB) e introduce un modelo único en el país: la combinación de rutas fijas de alta frecuencia con viajes compartidos bajo demanda solicitados vía aplicación móvil.
A continuación, te detallamos cómo funciona esta nueva alternativa de movilidad urbana, sus costos, horarios y las opciones para viajar.
Modalidades del servicio y precios
El sistema opera bajo dos esquemas adaptados al tipo de desplazamiento que necesite el usuario:
- Ruta fija (Servicio continuo): tiene un costo de $1 dólar por viaje. Funciona en un corredor fijo norte-sur que conecta el Museo de Arte Norton con Northwood Village, pasando por puntos clave del Downtown. Los vehículos pasan cada 8 a 10 minutos.
- Servicio bajo demanda (Microtránsito): cuesta $2 dólares por viaje. Permite pedir un vehículo eléctrico a un "punto virtual" cercano para trasladarse a cualquier destino dentro del área delimitada (generalmente todas las zonas al este de la I-95).
- Transferencias combinadas: si un pasajero aborda una unidad bajo demanda para conectar con la ruta fija, el costo total del trayecto combinado se mantiene en $2 dólares (la transferencia es gratuita).
Calendario de inicio y horarios de operación
El despliegue del sistema se programó de manera escalonada:
- Ruta fija ($1): inició operaciones este martes 8 de septiembre de 2026.
- Horario: Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. | Sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. | Domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Servicio bajo demanda ($2): estará disponible a partir del martes 15 de septiembre de 2026.
- Horario: todos los días de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
¿Cómo pagar tu pasaje? (Sin efectivo)
West Palm Move es un sistema completamente libre de efectivo (cashless). Para viajar debes tener en cuenta los siguientes métodos de pago:
- En la ruta fija: no se requiere descargar la aplicación obligatoriamente. Puedes pagar directamente al abordar pasando tu tarjeta de crédito/débito, teléfono o reloj inteligente (contactless).
- En el servicio bajo demanda: se gestiona mediante la aplicación West Palm Move (o vía web) utilizando tarjeta de crédito/débito, Apple Pay o Google Pay.
- Atención por teléfono: las personas que no cuenten con un teléfono inteligente o requieran soporte especial pueden reservar y solicitar asistencia llamando al 561-264-0458.
Impacto local: solución para estudiantes, trabajadores y residentes
El crecimiento acelerado en el área metropolitana de West Palm Beach ha incrementado la congestión vehicular y el costo de los estacionamientos.
La administración municipal confía en que esta red de tarifa baja beneficie directamente a estudiantes universitarios de la zona, trabajadores del centro, residentes sin vehículo propio y visitantes.
Para 2027: planes de horario extendido
Lo que está proyectado para ampliarse a partir del próximo año es la extensión del horario nocturno de servicio hasta la medianoche.
Detalle del cambio de horarios:
- Horario inicial (fase actual de lanzamiento): el servicio opera diariamente en una franja de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (con ligeras variaciones de inicio matutino según el día y la modalidad fija o bajo demanda).
- A partir del próximo año: las autoridades municipales indicaron que el límite de cierre nocturno pasará de las 10:00 p.m. hasta la 12:00 a.m. (medianoche).
¿Por qué este ajuste progresivo?
Las autoridades de Movilidad y Estacionamiento de la ciudad explicaron que el despliegue del sistema se realiza por etapas.
Evaluar el comportamiento de la demanda, la rotación de pasajeros y la carga de la flota eléctrica en la franja habitual de 7:00 am a 10:00 pm permitirá ajustar la operación antes de añadir las horas adicionales nocturnas, enfocadas principalmente en trabajadores de la industria de la hospitalidad, restaurantes y la vida nocturna del centro de la ciudad.
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