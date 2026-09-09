Transporte de $1 en West Palm Beach: horarios, rutas y cómo utilizar y pagar el nuevo servicio

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Moverse por el centro de West Palm Beach sin depender del automóvil o gastar sumas elevadas en estacionamiento ya es una realidad.

La ciudad puso en marcha oficialmente West Palm Move, un innovador rediseño de transporte público 100% eléctrico que busca conectar zonas clave de la ciudad de forma rápida, económica y sostenible.

El programa reemplaza la anterior fase de prueba (RideWPB) e introduce un modelo único en el país: la combinación de rutas fijas de alta frecuencia con viajes compartidos bajo demanda solicitados vía aplicación móvil.

A continuación, te detallamos cómo funciona esta nueva alternativa de movilidad urbana, sus costos, horarios y las opciones para viajar.

Modalidades del servicio y precios

El sistema opera bajo dos esquemas adaptados al tipo de desplazamiento que necesite el usuario:

Ruta fija (Servicio continuo): tiene un costo de $1 dólar por viaje. Funciona en un corredor fijo norte-sur que conecta el Museo de Arte Norton con Northwood Village, pasando por puntos clave del Downtown. Los vehículos pasan cada 8 a 10 minutos.

tiene un costo de $1 dólar por viaje. Funciona en un corredor fijo norte-sur que conecta el Museo de Arte Norton con Northwood Village, pasando por puntos clave del Downtown. Los vehículos pasan cada 8 a 10 minutos. Servicio bajo demanda (Microtránsito): cuesta $2 dólares por viaje. Permite pedir un vehículo eléctrico a un "punto virtual" cercano para trasladarse a cualquier destino dentro del área delimitada (generalmente todas las zonas al este de la I-95).

cuesta $2 dólares por viaje. Permite pedir un vehículo eléctrico a un "punto virtual" cercano para trasladarse a cualquier destino dentro del área delimitada (generalmente todas las zonas al este de la I-95). Transferencias combinadas: si un pasajero aborda una unidad bajo demanda para conectar con la ruta fija, el costo total del trayecto combinado se mantiene en $2 dólares (la transferencia es gratuita).

Límite de distancia: el servicio bajo demanda está diseñado para viajes locales y trayectos cortos, por lo que tiene un límite máximo de 5 millas por recorrido para mantener la disponibilidad de flota.

Calendario de inicio y horarios de operación

El despliegue del sistema se programó de manera escalonada:

Ruta fija ($1): inició operaciones este martes 8 de septiembre de 2026. Horario: Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. | Sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. | Domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

inició operaciones este martes 8 de septiembre de 2026. Servicio bajo demanda ($2): estará disponible a partir del martes 15 de septiembre de 2026. Horario: todos los días de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

estará disponible a partir del martes 15 de septiembre de 2026.

Rastreador en vivo: los usuarios pueden consultar el mapa de la ruta fija y el tiempo estimado de llegada de las unidades en tiempo real ingresando a la plataforma web oficial ( los usuarios pueden consultar el mapa de la ruta fija y el tiempo estimado de llegada de las unidades en tiempo real ingresando a la plataforma web oficial ( westpalmmove.map.ridewithvia.com/routes ).

¿Cómo pagar tu pasaje? (Sin efectivo)

West Palm Move es un sistema completamente libre de efectivo (cashless). Para viajar debes tener en cuenta los siguientes métodos de pago:

En la ruta fija: no se requiere descargar la aplicación obligatoriamente. Puedes pagar directamente al abordar pasando tu tarjeta de crédito/débito, teléfono o reloj inteligente (contactless).

no se requiere descargar la aplicación obligatoriamente. Puedes pagar directamente al abordar pasando tu tarjeta de crédito/débito, teléfono o reloj inteligente (contactless). En el servicio bajo demanda: se gestiona mediante la aplicación West Palm Move (o vía web) utilizando tarjeta de crédito/débito, Apple Pay o Google Pay.

se gestiona mediante la aplicación West Palm Move (o vía web) utilizando tarjeta de crédito/débito, Apple Pay o Google Pay. Atención por teléfono: las personas que no cuenten con un teléfono inteligente o requieran soporte especial pueden reservar y solicitar asistencia llamando al 561-264-0458.

Impacto local: solución para estudiantes, trabajadores y residentes

El crecimiento acelerado en el área metropolitana de West Palm Beach ha incrementado la congestión vehicular y el costo de los estacionamientos.

La administración municipal confía en que esta red de tarifa baja beneficie directamente a estudiantes universitarios de la zona, trabajadores del centro, residentes sin vehículo propio y visitantes.

"Con esta combinación de alta frecuencia y flexibilidad bajo demanda, buscamos ofrecer una opción confiable para que las personas no tengan que encender su automóvil en cada recorrido corto", explicó Jessica Keller, administradora de Movilidad y Estacionamiento de West Palm Beach.

Accesibilidad ADA: toda la flota bajo demanda cuenta con unidades adaptadas para sillas de ruedas. Para habilitar esta función en el perfil de usuario, la ciudad sugiere comunicarse previamente al número de atención (561-264-0458).

Para 2027: planes de horario extendido

Lo que está proyectado para ampliarse a partir del próximo año es la extensión del horario nocturno de servicio hasta la medianoche.

Detalle del cambio de horarios:

Horario inicial (fase actual de lanzamiento): el servicio opera diariamente en una franja de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (con ligeras variaciones de inicio matutino según el día y la modalidad fija o bajo demanda).

el servicio opera diariamente en una franja de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (con ligeras variaciones de inicio matutino según el día y la modalidad fija o bajo demanda). A partir del próximo año: las autoridades municipales indicaron que el límite de cierre nocturno pasará de las 10:00 p.m. hasta la 12:00 a.m. (medianoche).

¿Por qué este ajuste progresivo?

Las autoridades de Movilidad y Estacionamiento de la ciudad explicaron que el despliegue del sistema se realiza por etapas.

Evaluar el comportamiento de la demanda, la rotación de pasajeros y la carga de la flota eléctrica en la franja habitual de 7:00 am a 10:00 pm permitirá ajustar la operación antes de añadir las horas adicionales nocturnas, enfocadas principalmente en trabajadores de la industria de la hospitalidad, restaurantes y la vida nocturna del centro de la ciudad.

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