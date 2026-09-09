Alerta roja en el sur de California: descubre qué valles sufrirán la peor ola de calor este 9 de septiembre

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Este miércoles 9 de septiembre de 2026, el sur de California se enfrenta a una de las jornadas más calurosas de la temporada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido advertencias y alertas por calor extremo para varios condados de la región, advirtiendo que las temperaturas superarán fácilmente los 100 °F (37.7 °C) y podrían alcanzar picos de entre 110 °F y 112 °F en las áreas más vulnerables.

Este fenómeno llega justo después de que los remanentes del huracán Marie pasaran por la zona, creando una mezcla de humedad atrapada y altas presiones que intensifican la sensación térmica.

Las zonas de California más afectadas por la ola de calor

Las áreas más afectadas por esta ola de calor, según los reportes oficiales de las oficinas del NWS en Los Ángeles/Oxnard y San Diego, incluyen:

Coachella Valley y los desiertos de San Diego: Aquí, el NWS ha emitido una Alerta por Calor Extremo, con máximas proyectadas entre 106 °F y 112 °F (41 °C a 44 °C).

Aquí, el NWS ha emitido una Alerta por Calor Extremo, con máximas proyectadas entre 106 °F y 112 °F (41 °C a 44 °C). Condados de Los Ángeles y Orange : Las zonas interiores y valles como Santa Clarita, San Fernando y las áreas interiores de Orange superarán con creces los 100 °F.

: Las zonas interiores y valles como Santa Clarita, San Fernando y las áreas interiores de Orange superarán con creces los 100 °F. Inland Empire (San Bernardino y Riverside): Los valles tendrán avisos térmicos activos, con temperaturas extremas que representan un riesgo para la salud pública.

Los valles tendrán avisos térmicos activos, con temperaturas extremas que representan un riesgo para la salud pública. Valle de San Joaquín y Costa Central: El NWS en Hanford ha confirmado que ciudades como Bakersfield y Fresno superarán los 100 °F, con mínimas nocturnas muy elevadas que dificultarán el enfriamiento natural.

Riesgos para la salud y recomendaciones de las autoridades

El Servicio Meteorológico Nacional nos alerta que las altas temperaturas elevan considerablemente el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor, especialmente en niños, ancianos y aquellos que trabajan al aire libre.

Para reducir estos peligros, el NWS y las autoridades locales del estado sugieren:

Permanecer en interiores: Es mejor quedarse en lugares con aire acondicionado durante las horas más calurosas (entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.).

Es mejor quedarse en lugares con aire acondicionado durante las horas más calurosas (entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.). Hidratación constante: Asegúrate de beber suficiente agua de manera continua, evitando las bebidas azucaradas, con cafeína o alcohol.

Asegúrate de beber suficiente agua de manera continua, evitando las bebidas azucaradas, con cafeína o alcohol. Revisar vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interna puede volverse mortal en cuestión de minutos.

Nunca dejes a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interna puede volverse mortal en cuestión de minutos. Moderar la actividad física: Si es posible, evita o reprograma el ejercicio intenso al aire libre para las primeras horas de la mañana o el anochecer.

Se espera que este patrón de calor extremo persista durante gran parte de la semana, así que las alertas oficiales seguirán vigentes en todo el sur de California.

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