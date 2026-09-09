EEUU atacó barcos petroleros iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria

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Las fuerzas militares de Estados Unidos destruyeron cinco petroleros iraníes vinculados al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC).

Esto como respuesta a dos intentos de ataque con misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense según detalla.

Según el Comando Central (CENTCOM), los ataques se llevaron a cabo en el golfo de Omán y cerca de la isla iraní de Kharg, sin causar heridas a personal militar estadounidense.

Washington sostiene que estos petroleros forman parte de una red clandestina utilizada por Irán para financiar al IRGC y sus aliados.

Conflicto

La ofensiva de este martes se suma a una serie de acciones recientes, incluyendo la destrucción de tres petroleros iraníes el 5 de septiembre tras un intento de ataque a un portaaviones estadounidense.

El CENTCOM afirmó que todos los intentos del IRGC contra buques de guerra estadounidenses han fracasado, según detalla Infobae.

En respuesta, Irán advirtió que cualquier ataque contra sus embarcaciones petroleras provocará represalias contra las instalaciones militares estadounidenses en la región.

Captura

En un episodio separado, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber capturado un vehículo submarino no tripulado estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ejército estadounidense negó que el dron representara tecnología sensible, explicando que había sufrido una avería y no transportaba información clasificada.

Esta captura se produce en un contexto de creciente tensión en la región, donde ambos países continúan intercambiando acusaciones.

Sanciones

Estados Unidos también impuso sanciones a 36 entidades e individuos relacionados con el sector de la aviación de Irán, buscando presionar a Teherán para que detenga sus actividades bélicas.

Las sanciones se dirigen a compañías aéreas que operan en Irán y a aquellos que apoyan a Mahan Air, la principal aerolínea del país.

Washington también suspendió autorizaciones de vuelo para aerolíneas no estadounidenses que operen en Irán con aeronaves de origen estadounidense, aumentando así la presión económica sobre el régimen iraní.

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