Incautan casi una tonelada de cocaína en Francia tras interceptar un convoy procedente de España

Suscríbete a nuestros canales

En un contundente golpe al narcotráfico transfronterizo, autoridades de Francia incautaron aproximadamente 934 kilogramos de cocaína en el sur del país, tras interceptar un convoy de tres vehículos procedente de territorio español. Así lo informó este martes la Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado (PNACO).

El operativo de control de flujos de droga, llevado a cabo por la Gendarmería francesa bajo la dirección inicial de la Fiscalía de Perpiñán, se desarrolló durante la noche del 5 al 6 de septiembre en la localidad de Montbolo, en la región de los Pirineos Orientales, a escasos kilómetros de la frontera con España.

Durante el procedimiento, uno de los conductores del convoy embistió intencionalmente a una unidad de vigilancia e intervención de la Gendarmería para intentar darse a la fuga, dejando a dos agentes con lesiones leves. Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptar el vehículo, detener a uno de los sospechosos y asegurar el cargamento de droga.

El detenido es un joven de 20 años originario del departamento de Oise, en el norte de Francia.

Investigación judicial de alto nivel

Debido a la magnitud del cargamento, el carácter internacional de la red y los primeros hallazgos, la PNACO asumió las competencias del caso en coordinación con la Fiscalía de Perpiñán y la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de Marsella.

El sospechoso compareció ante magistrados del Tribunal Judicial de París y fue imputado por: importación de estupefacientes en banda organizada, adquisición, posesión, transporte y oferta no autorizada de drogas, asociación para delinquir con fines de delitos graves.

Un juez de libertades y detención ordenó la medida de prisión preventiva para el imputado mientras avanzan las pesquisas. La investigación continúa a cargo de la sección de investigaciones de la Gendarmería en Montpellier y de la Oficina Francesa Antidrogas (OFAST), con el fin de desmantelar la estructura criminal completa.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube