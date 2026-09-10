Fiestas Patrias de México en Houston 2026: revelan el show estelar que acompañará la Ceremonia Oficial de "El Grito"

Houston se vestirá de gala para celebrar el 216.º aniversario del inicio de la Independencia de México.

La cúpula diplomática y cultural de Texas está afinando los últimos detalles para la emblemática Ceremonia Oficial de "El Grito", que culminará con un espectacular concierto del famoso Mariachi Herencia de México.

El histórico Miller Outdoor Theatre, situado en Hermann Park Drive, abrirá sus puertas este martes 15 de septiembre a las 7:30 p.m., listo para recibir a miles de asistentes en una celebración vibrante y gratuita.

Una tradición cultural y diplomática en el corazón de Texas

Según información oficial del portal turístico Hola Houston y las plataformas del Miller Outdoor Theatre, el Consulado General de México en Houston lidera la organización de este gran evento patrio en colaboración con el teatro y bancos locales.

El cónsul general será el encargado de presidir el acto protocolario de "El Grito" en el escenario principal.

Durante esta ceremonia, las autoridades diplomáticas ondearán la bandera mexicana y rendirán homenaje a los héroes patrios, replicando la tradicional arenga que une a la comunidad hispana en todo Estados Unidos.

Mariachi Herencia de México encenderá el escenario

Después de que termine la ceremonia cívica, el Mariachi Herencia de México tomará el escenario del Miller Outdoor Theatre para ofrecer una actuación en vivo que combina tradición e innovación.

Esta talentosa agrupación bicultural, que ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Latin GRAMMY®, encantará al público con su impresionante mezcla de folclore mexicano y arreglos contemporáneos.

Los asistentes podrán disfrutar del recital desde dos áreas principales:

Asientos asignados, donde se podrán conseguir boletos gratuitos horas antes del espectáculo en la taquilla del teatro; y

La Zona del césped (The Hill), que ofrece acceso libre sin necesidad de reserva, perfecta para que las familias se reúnan con mantas y sillas plegables.

Según lo confirmado por el portal oficial de Miller Outdoor Theatre, tanto el concierto como el acto cívico se transmitirán en vivo a través de las plataformas digitales del teatro, para aquellos que prefieran unirse a la celebración de manera virtual.



