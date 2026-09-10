El Seguro Social prepara un nuevo alza por el COLA: ¿A quiénes les corresponden $35 extra al mes?

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La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) está anticipando un aumento notable en los cheques mensuales para millones de beneficiarios en Estados Unidos.

Según las últimas estimaciones de The Senior Citizens League, una de las organizaciones no partidistas más influyentes para adultos mayores en el país, algunos beneficiarios podrían ver un incremento de alrededor de $35 dólares al mes.

Este ajuste anual se debe al Ajuste por Costo de Vida (COLA). La SSA utiliza este mecanismo financiero para combatir la inflación y asegurar que quienes dependen de estos ingresos mantengan su poder adquisitivo.

¿Quiénes se beneficiarán de este aumento de $35 del Seguro Social?

De acuerdo con las proyecciones de The Senior Citizens League, se espera que el COLA tenga una tasa del 3.6%.

Este aumento impactará directamente a los contribuyentes del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) que reciben la cantidad máxima federal.

Categoría de beneficiario (SSI) Monto actual Nuevo monto estimado (+3.6%) Incremento mensual Persona Individual Elegible $994 dólares $1,029.70 dólares +$35.70 dólares Pareja Elegible $1,491 dólares $1,544.60 dólares +$53.60 dólares

Además, esta medida incluye a jubilados, beneficiarios del Seguro por Incapacidad (SSDI) y sobrevivientes, y los aumentos que recibirán variarán según el monto base de su cheque mensual.

¿Cuándo se anunciará la cifra oficial del COLA y cuándo se hará efectivo el aumento?

La Administración del Seguro Social se basa en los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) para determinar la cifra exacta.

Para calcular el ajuste, la agencia compara el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W) durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre).

Anuncio oficial: La SSA confirmará la tasa definitiva el 14 de octubre.

La SSA confirmará la tasa definitiva el 14 de octubre. Entrada en vigor: Los beneficiarios verán reflejados los nuevos montos en sus pagos de enero.

Con este reajuste de la SSA, las autoridades buscan mitigar el impacto del aumento de precios en productos esenciales y servicios básicos para los sectores más vulnerables de la población.

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