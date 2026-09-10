Recuperan más de $732.000 robados a empleados en Broward: descubre qué restaurante cometió el fraude

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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos recuperó 732.976 dólares en sueldos no pagados y horas extraordinarias para 31 empleados del restaurante Miyako Japanese Buffet en Pompano Beach, reportó Univision Noticias. La agencia federal confirmó el pago total del dinero confiscado tras completar una inspección administrativa sobre los registros contables del establecimiento.

Los inspectores de la División de Salarios y Horas documentaron faltas sistemáticas a las leyes laborales vigentes en el condado de Broward. La investigación determinó que el negocio omitió la cancelación del salario mínimo legal y acumuló deudas cuantiosas por jornadas adicionales no remuneradas.

El organismo regulador indicó que el empleador aplicaba esquemas irregulares de cancelación mensual sin reflejar las horas efectivas de servicio. Esta práctica vulneró los derechos de los trabajadores durante varios meses de operación continua.

¿Cómo descubrieron las irregularidades en las nóminas del restaurante?

La autoridad laboral inició la revisión exhaustiva a partir de denuncias sobre inconsistencias en los pagos al personal de cocina y atención. "El empleador tampoco pagó el salario mínimo por todas las horas trabajadas ni mantuvo los registros exigidos", precisó el Departamento de Trabajo en su informe oficial.

El expediente reveló la alteración voluntaria de las tarjetas de asistencia para ocultar los recargos nocturnos y de fin de semana. La compañía aceptó el desembolso de los fondos acumulados para evitar demandas judiciales por parte de la fiscalía federal.

El dinero restituido incluyó compensaciones por daños y perjuicios a favor de las víctimas del esquema de explotación. La gerencia del local gastronómico debió ajustar sus sistemas internos de control de personal bajo supervisión estatal.

¿Qué medidas aplicará el gobierno contra el robo de salarios en restaurantes?

Las agencias del trabajo incrementaron los operativos de fiscalización en comercios y cadenas gastronómicas del sur de Florida. Los funcionarios buscan frenar la evasión de beneficios básicos en sectores de alta contratación de mano de obra.

El gobierno estadounidense recordó que la ley protege a todos los trabajadores independientemente de su estatus migratorio en el país. Los empleados afectados pueden interponer reclamos confidenciales ante la División de Salarios y Horas para exigir la retribución de sus ingresos.

El caso marca un hito en las sanciones administrativas aplicadas a locales comerciales en la zona de Pompano Beach.

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