Trump anticipa el fin de la guerra con Irán: ¿Cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca elevó el tono bélico contra Teherán al anticipar el colapso operativo del régimen persa en el corto plazo.

Donald Trump aseguró que las hostilidades concluirán de forma definitiva tras los comicios legislativos en Estados Unidos, bajo el argumento de que la dirigencia iraní carece de capacidad logística y militar para sostener el pulso armado.

Desgaste

El mandatario vinculó el desgaste del conflicto con la intención de la república islámica de incidir en los resultados electorales estadounidenses, mientras el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) remitió formalmente el expediente nuclear iraní ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En el frente militar y diplomático, Washington redobló su estrategia de bloqueo financiero mediante ataques directos a la flota petrolera iraní en aguas de Medio Oriente según detalla Fox News.

Estrategias

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó desde Ecuador que las fuerzas estadounidenses mantendrán el bombardeo sistemático contra buques cisterna en respuesta a los proyectiles disparados contra destructores y embarcaciones navales norteamericanas.

El jefe de la diplomacia precisó que el último balance operativo en el Golfo Pérsico dejó cinco cargueros iraníes fuera de circulación (uno hundido y cuatro con averías críticas) como represalia inmediata tras nuevas provocaciones contra navíos de la Armada.

La ofensiva combinada busca estrangular la principal fuente de divisas de Irán para forzar su capitulación sin abrir canales preliminares de negociación diplomática.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube