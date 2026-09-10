Alarma en Doral por creciente presencia de ICE: conoce la afectación que enfrentan los venezolanos

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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) incrementó sus operativos en la ciudad de Doral y detuvo a ciudadanos venezolanos con trámites migratorios abiertos. El abogado Carlos Eduardo Bermúdez, miembro de la organización Immigration No Complication, denunció que varios de estos procedimientos ocurren de forma arbitraria contra personas productivas.

Según, la cadena Telemundo las autoridades federales aprehendieron al matrimonio venezolano conformado por Marianela Pujol y Nelson José Díaz el pasado domingo mientras recargaban la batería de su vehículo eléctrico. La pareja ingresó a Estados Unidos (EEUU) en 2021 con visa de turista e inició una solicitud de asilo político que permanece a la espera de respuesta oficial.

La hija mayor de la familia, Daniela Díaz, de 21 años, confirmó que sus padres permanecen bajo custodia en el centro de detención de Dania Beach. "Simplemente mi mamá preguntó si los detenían por alguna infracción y el agente respondió que su trabajo era llevarlos a un centro de detención por tener un proceso pendiente", declaró la joven al medio de comunicación.

¿Por qué aumentaron los operativos de ICE en Doral?

La ciudad de Doral concentra una importante presencia comunitaria donde casi el 50% de sus habitantes proviene de Venezuela. Las autoridades locales firmaron en 2025 el acuerdo 287(g), un convenio que autoriza a los cuerpos policiales municipales a cooperar directamente con las agencias de migración.

El jurista Bermúdez aclaró que la solicitud de asilo permite la permanencia temporal en el país, pero no otorga un estatus legal garantizado. "Cuando la persona no tiene un estatus migratorio definitivo, la autoridad procesa su deportación, aunque mantenga un caso abierto con el sistema de justicia", explicó el abogado.

El estado de Florida encabeza junto a Texas la cifra nacional de arrestos migratorios durante los últimos meses. Las agencias locales de ambas entidades aplican políticas de colaboración estrecha con los agentes federales para acelerar los expedientes de expulsión.

¿Qué impacto generan las detenciones de ICE en Doral dentro de la comunidad?

Las publicaciones y videos difundidos por usuarios en la red social Instagram alertaron a los vecinos sobre retenes en las principales avenidas del municipio. Las imágenes captaron el momento en que los funcionarios trasladaban a varios migrantes hacia las patrullas.

El temor se extiende entre las familias que aguardan por la resolución de sus audiencias en los tribunales correspondientes. Los allegados de los detenidos piden flexibilidad a los jueces y recuerdan que sus familiares no cometieron delitos dentro del territorio estadounidense.

Las organizaciones de asesoría legal recomiendan a los residentes mantener sus documentos actualizados y buscar asistencia profesional ante cualquier abordaje de las fuerzas de seguridad.

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