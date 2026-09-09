El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron al despegar hacia Noruega

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Un dron estuvo a punto de impactar contra el avión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mientras despegaba desde Moldavia con destino a Oslo. El incidente ocurrió este martes en el marco de su viaje para reunirse con el Gobierno noruego, conversar con ejecutivos de empresas de defensa aliadas y asistir al funeral del rey Harald V de Noruega.

La información fue confirmada por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, a la televisión pública NRK. Por su parte, el ministro de Finanzas y ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que el propio mandatario ucraniano relató lo sucedido durante sus encuentros en Oslo, mencionando que la salida de la nave sufrió retrasos debido a amenazas en la zona.

De acuerdo con el parte bélico emitido por el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas rusas atacaron instalaciones logísticas en el puesto de control de Starokazache, ubicado cerca de la frontera con Moldavia, bajo el argumento de que la infraestructura se utilizaba para la importación de armamento.

A pesar de los riesgos reportados durante su traslado, Zelenski asistió este miércoles a la ceremonia exequial en la Catedral de Oslo junto a su esposa, Olena Zelenska. El mandatario caminó en el cortejo fúnebre detrás del primer ministro Støre y fue recibido con aplausos por parte de los ciudadanos congregados a las afueras del templo.

Con información de EFE.

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