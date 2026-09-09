Concejal de Doral envía alerta formal a senadores por operativos migratorios masivos

Suscríbete a nuestros canales

El concejal de Doral, Rafael Pineyro, elevó una queja formal ante el Congreso federal mediante el envío de un informe exhaustivo que documenta el impacto social y económico de las redadas migratorias en el sur de Florida.

Desde su despacho municipal, el funcionario denunció que las recientes detenciones afectan directamente a núcleos familiares y empleados activos.

También a personas con trámites legales en curso ante las autoridades migratorias, un escenario que calificó de inhumano y perjudicial para la estabilidad de la comunidad local.

Presión

La iniciativa busca presionar a la delegación legislativa de Florida en Washington para frenar acciones que vulneren el debido proceso de quienes intentan regularizar su estatus en Estados Unidos.

Las cartas llegaron a las oficinas de los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez según reseña Telemundo.

Las misivas también llegaron a los despachos de los senadores Rick Scott y Ashley Moody, todos con jurisdicción e influencia directa en las políticas que rigen al condado de Miami-Dade.

Objetivo

Pineyro, quien ocupa el escaño 1 del Concejo de Doral para el periodo 2022-2028, prometió sostener su reclamo público frente a las directrices de control fronterizo que alteran la vida cotidiana en una de las ciudades con mayor concentración de migrantes hispanos del estado.

La acción del edil abre un nuevo debate político entre los líderes locales y federales sobre el alcance de los operativos de deportación en zonas residenciales y centros de trabajo del enclave floridano.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



