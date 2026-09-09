¿Redada u operativo migratorio? La diferencia que puede cambiar lo que ICE puede hacer

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Una intervención de ICE no siempre constituye una redada migratoria. La agencia utiliza operaciones dirigidas contra personas identificadas previamente y también desarrolla acciones en centros de trabajo y otros lugares donde puede detener a varias personas.

La diferencia importa porque el objetivo de la operación y la autoridad legal utilizada no son necesariamente los mismos.

¿Qué es un operativo migratorio dirigido?

ICE describe sus acciones interiores como operaciones enfocadas por inteligencia, en las que sus agentes buscan identificar y detener a personas que consideran sujetas a las leyes migratorias.

En algunos casos, la agencia ejecuta órdenes administrativas de arresto migratorio, mientras que otras investigaciones pueden involucrar órdenes judiciales de arresto o registro.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental cuando los agentes llegan a una vivienda. Una orden administrativa de deportación o arresto de ICE no equivale a una orden firmada por un juez y, como regla general, no permite ingresar por la fuerza a una vivienda sin consentimiento.

La Cuarta Enmienda y las reglas sobre entrada al domicilio establecen protecciones adicionales.

¿Qué ocurre durante una redada en un lugar de trabajo?

Las operaciones laborales pueden involucrar a numerosos trabajadores. ICE ha informado de acciones en empresas en las que sus agentes entrevistan a empleados y realizan arrestos administrativos por presuntas infracciones migratorias.

En una operación de febrero de 2025 en Pensilvania, por ejemplo, ICE arrestó a tres trabajadores después de entrevistarlos y revisar sus antecedentes.

No obstante, llamar “redada” a cualquier operativo laboral puede simplificar demasiado el procedimiento. Una investigación puede comenzar con inspecciones de formularios I-9, mientras que una búsqueda de áreas no públicas puede requerir consentimiento o una orden judicial, según las circunstancias. La diferencia entre áreas públicas y privadas también resulta relevante.

¿Qué son los arrestos colaterales?

Una operación dirigida a una persona puede terminar con la detención de otras personas si los agentes determinan que también existen motivos legales para arrestarlas.

Por eso, que alguien no aparezca como objetivo inicial de una investigación no significa necesariamente que quede fuera del alcance de una intervención migratoria.

Ante una llegada de ICE, conocer qué documento presentan los agentes y si existe una orden firmada por un juez puede ser determinante, especialmente cuando pretenden ingresar a una vivienda o a un área privada de un negocio.

La propia guía de derechos de la ACLU recomienda solicitar ver la orden y distinguir una orden judicial de un documento emitido por ICE o DHS.

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