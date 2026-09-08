Salió a buscar un medicamento urgente para su hija en Florida y terminó bajo custodia de ICE: lo que se sabe del caso

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Un nuevo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha causado una gran conmoción en la comunidad hispana del sur de la Florida.

Agentes federales arrestaron a un migrante venezolano justo cuando estaba comprando medicamentos esenciales para tratar la delicada condición médica de su hija.

Este operativo del ICE interrumpió la atención médica de una menor

Según información proporcionada por la cadena de noticias Telemundo 51, los oficiales de ICE interceptaron al ciudadano venezolano mientras intentaba adquirir el tratamiento médico recetado para su hija.

Familiares del detenido confirmaron a los medios locales que el migrante estaba realizando la compra de manera habitual y sin ofrecer resistencia en el momento del arresto.

Sin embargo, los agentes procedieron a arrestar al padre de familia, lo que interrumpió de manera abrupta el suministro regular de los medicamentos que la niña necesitaba para su estabilización.

Fuentes oficiales y estatus del caso ante el Departamento de Seguridad Nacional

Según lo que ha informado el canal local Telemundo 51, los familiares directos han indicado que el ciudadano tiene trámites migratorios activos en el país.

Por otro lado, representantes e informes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) han señalado que los agentes de Inmigración están aplicando las directrices de detención que están vigentes en el territorio estadounidense.

A pesar de la argumentación presentada sobre la urgente necesidad de salud de la menor, las autoridades han decidido mantener la orden de detención mientras revisan el historial migratorio del inmigrante.

Organizaciones comunitarias exigen medidas humanitarias para la familia

Varias organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en el sur de la Florida han alzado la voz tras conocer esta situación.

Activistas proinmigrantes están pidiendo con urgencia una discreción procesal por razones humanitarias, para que el padre venezolano pueda enfrentar sus trámites de regularización en libertad, asegurando así la protección, el cuidado y el bienestar integral de su hija enferma.

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