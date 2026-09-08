Nueva York cambia sus reglas tras el 11 de septiembre: Mamdani firma dos decretos que impactan a toda la ciudad

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha dado un paso significativo al firmar dos órdenes ejecutivas importantes en el marco de la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La administración municipal ha emitido un comunicado oficial desde el Ayuntamiento (Oficina del Alcalde de NYC) que detalla las medidas destinadas a institucionalizar el homenaje a las víctimas y a modernizar la respuesta ante desastres.

Con esta firma, la Alcaldía de Nueva York está introduciendo cambios históricos en los protocolos cívicos y operativos de la Gran Manzana.

Día de Conmemoración y Servicio a nivel municipal

La primera orden ejecutiva establece oficialmente el 11 de septiembre como el Día de Conmemoración y Servicio de la Ciudad de Nueva York.

Aunque ya existían decretos a nivel federal y estatal, esta medida marca la primera acción oficial de este tipo promulgada directamente por un alcalde neoyorquino.

Desde ahora, la normativa exige un minuto de silencio obligatorio en todas las dependencias locales para honrar a las víctimas y a aquellos que han sufrido secuelas de salud a largo plazo tras los rescates en la Zona Cero.

Además, permite a las agencias de la ciudad organizar ceremonias memoriales, programas educativos permanentes y actividades de voluntariado comunitario en colaboración con NYC Service.

Creación del equipo CMAT y nuevos planes de emergencia en Nueva York

La segunda orden ejecutiva actualiza los planes de continuidad de operaciones del gobierno municipal, algo que no se había renovado desde 2007.

La alcaldía ha formado el Equipo de Continuidad y Aseguramiento de Misión (CMAT, por sus siglas en inglés), un grupo interagencial de alto nivel que está bajo la dirección de la Vicealcaldía de Operaciones.

Este equipo incluirá a directivos de NYC Emergency Management (NYCEM), la Oficina de Tecnologías e Innovación (OTI) y el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS).

Su misión principal es garantizar que los servicios públicos esenciales —como las comunicaciones, el transporte y la atención de crisis— sigan funcionando sin interrupciones, incluso ante desastres o eventos extremos de gran magnitud.

El compromiso del Ayuntamiento de Nueva York ante futuras crisis

"Recordar también trae una responsabilidad: fortalecer la ciudad y asegurar que el gobierno esté preparado para responder", enfatizó el alcalde Mamdani en un comunicado de su oficina de prensa.

Con la implementación de estas órdenes, Nueva York está combinando un tributo cívico constante con un enfoque mejorado en la preparación operativa para enfrentar los desafíos que se avecinan.

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