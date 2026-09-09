Ofrecen $50 000 por fugitivo armado que vació una caja fuerte en Cape Coral

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El FBI intensificó la búsqueda del cubano Alberto Pérez Elías al fijar un incentivo financiero de $50 000 por pistas clave que permitan localizarlo tras el asalto millonario a un comercio de joyas en Cape Coral, Florida.

Los investigadores señalan que la banda penetró primero en un local contiguo deshabitado para abrir un boquete en el muro divisorio y colarse en el negocio afectado.

Una vez allí, los asaltantes encañonaron al encargado para forzar la caja fuerte y sustraer miles de prendas valuadas en más de un millón de dólares.

Cargos

El expediente judicial federal abierto el 24 de junio imputa al sospechoso conspiración, interferencia al comercio mediante robo y uso de armas de fuego en un delito violento según recoge Telemundo Miami.

Los registros oficiales describen al prófugo como un individuo nacido en Cuba con arraigo en Hialeah y el condado de Miami-Dade, de complexión delgada, 1.68 metros de estatura (5 pies y 6 pulgadas), unas 150 libras de peso y registros con dos fechas de nacimiento distintas para evadir a la justicia.

Advertencia

Los agentes federales advierten a la ciudadanía que el fugitivo porta armas y representa una alta peligrosidad para la seguridad pública, por lo que instan a no intervenir directamente y notificar cualquier dato a la línea telefónica 1-800-CALLFBI (1-800-225-5324) o a la oficina local más cercana.

Las fuerzas del orden mantienen activos operativos de rastreo en todo el sur del estado ante la probabilidad de que reciba cobijo en áreas metropolitanas donde operan redes de compraventa ilícita de metales preciosos.

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