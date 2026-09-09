Efecto de las redadas en Chicago: el Operativo Midway Blitz deja pérdidas por $1.260 millones (+ Cifras clave)

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El temor generado por las intervenciones migratorias en el área metropolitana de Chicago no solo transforma la rutina diaria de miles de familias, sino que también afecta de manera directa el tejido comercial local.

Un informe presentado por el Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) revela la magnitud del impacto económico derivado del "Operativo Midway Blitz", la ofensiva de control migratorio lanzada en la región por autoridades federales.

El análisis evalúa los patrones de movilidad y gasto en el condado de Cook desde la intensificación de las acciones de control en 2025, evidenciando una contracción severa en el consumo, la asistencia a servicios esenciales y la recaudación fiscal local.

Pérdidas millonarias y baja de movilidad: las cifras clave del estudio

El reporte de la UIC detalla cómo la retracción en el desplazamiento de los residentes de vecindarios predominantemente hispanos hacia zonas comerciales repercute en las finanzas del condado:

$1.260 millones en actividad comercial no generada debido a la reducción del flujo de consumidores en establecimientos y servicios.

en actividad comercial no generada debido a la reducción del flujo de consumidores en establecimientos y servicios. $107 millones perdidos en ingresos fiscales locales (impuestos sobre ventas y consumo), afectando presupuestos destinados a servicios públicos.

perdidos en ingresos fiscales locales (impuestos sobre ventas y consumo), afectando presupuestos destinados a servicios públicos. 9% de reducción general en visitas a comercios minoristas e instalaciones de servicios ubicados fuera de sus vecindarios residenciales directos.

en visitas a comercios minoristas e instalaciones de servicios ubicados fuera de sus vecindarios residenciales directos. 10% de caída en la asistencia a establecimientos gastronómicos y restaurantes.

en la asistencia a establecimientos gastronómicos y restaurantes. Más de 4.500 detenciones reportadas de manera oficial por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el marco de la operación.

De la mesa al consultorio: la retracción del consumo y servicios esenciales

El impacto económico medido en la investigación trasciende las actividades de recreación o compras prescindibles.

De acuerdo con el análisis del Great Cities Institute y líderes comunitarios como Ricardo Estrada, presidente de Metropolitan Family Services, los cambios en los hábitos cotidianos abarcan necesidades prioritarias de salud y cuidado familiar.

Los residentes en comunidades con alta concentración de población hispana han modificado sus trayectos cotidianos, disminuyendo el uso de servicios médicos, la asistencia a centros de atención infantil y la realización de compras básicas.

Esta contracción impacta de forma directa a pequeños comerciantes y negocios locales de gastronomía -como el emblemático 5 Rabanitos en Pilsen-, donde la disminución continua de clientes pone en riesgo la viabilidad operativa del sector.

La posición de las autoridades: debate entre seguridad y estabilidad comunitaria

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, al analizar el desarrollo de la operación federal, señaló que las acciones generaron un clima de incertidumbre que afectó el desenvolvimiento habitual de las familias en escuelas, consultorios y centros laborales.

Pritzker enfatizó el seguimiento a las investigaciones desarrolladas por comisiones estatales encargadas de evaluar el cumplimiento de las garantías individuales durante los operativos.

Por su parte, voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendieron el despliegue del Operativo Midway Blitz sosteniendo que la remoción de individuos con antecedentes penales mejora la seguridad pública general, lo que, según la postura federal, favorece la protección a largo plazo de empresarios y clientes en las zonas comerciales.

Normativa de protección local (TRUST Act): Illinois cuenta con la ley estatal Illinois TRUST Act, promulgada para restringir la colaboración de las policías locales y departamentales de policía con los Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención de personas por infracciones civiles migratorias, salvo mandato judicial expreso.

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