Nueva York prepara cheques de hasta $1.500: estos propietarios pueden recibir el alivio

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció un desembolso de US$2.100 millones en alivio fiscal durante 2026, una medida que alcanzará a casi 3 millones de residentes mediante el programa STAR, destinado a reducir el impacto de los impuestos escolares sobre la propiedad residencial.

El beneficio se dirige principalmente a propietarios de viviendas que utilizan el inmueble como residencia principal y cumplen con los requisitos de ingresos. El STAR Credit contempla pagos de entre US$350 y US$600 para la mayoría de los contribuyentes elegibles con ingresos de hasta US$500.000.

Los adultos mayores de 65 años o más pueden acceder al Enhanced STAR, siempre que cumplan las condiciones de ingresos. Para este grupo, los pagos pueden oscilar entre US$700 y US$1.500, dependiendo de la situación del propietario.

El estado calcula unos 2,78 millones de beneficiarios. Long Island concentra la mayor asignación, con US$659,2 millones para aproximadamente 572.000 personas, seguida de Mid-Hudson, con US$461,1 millones destinados a 397.000 beneficiarios.

Nueva York enviará el dinero por correo o depósito directo

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York administra la distribución. Los contribuyentes que ya aparecen registrados y cumplen los requisitos reciben el beneficio automáticamente, mediante cheque enviado por correo o depósito directo.

En la ciudad de Nueva York, el programa contempla unos US$149,7 millones para aproximadamente 474.000 residentes. Finger Lakes recibirá US$193,7 millones para 274.000 beneficiarios, mientras que el Distrito Capital y el Oeste de Nueva York tendrán asignaciones de US$136,4 millones y US$168,5 millones, respectivamente.

Los propietarios que todavía no reciben STAR pueden registrarse a través del portal oficial del Departamento de Impuestos y Finanzas y consultar el calendario de distribución.

Recomendaciones del organismo

El organismo recomienda completar la inscripción al menos 15 días hábiles antes del vencimiento del impuesto escolar local. También permite solicitar depósito directo mediante el Portal de Beneficios para Propietarios de Viviendas.

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