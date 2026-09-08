Tirotean a adolescente en parque infantil de Nueva York: revelan descripción del tirador

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente de 14 años de edad resultó herido tras un tiroteo que se registró en un parque de la localidad de Queens, en Nueva York (EEUU).

El joven recibió un disparo en una de sus piernas cuando circulaba en el área de Rufus King Park, durante la tarde de este domingo. El autor del tiroteo sigue prófugo.

El menor fue herido cerca de las 5:00 de la tarde, a pocos pasos de un área de juegos infantiles. De acuerdo con la información de la Policía de Nueva York (NYPD), el atacante vestía completamente de negro y escapó a pie después de la balacera.

Tirador huyó tras el ataque en parque infantil de Queens

Equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al adolescente hasta Jamaica Hospital. Su estado fue reportado como estable.

El medio local New York Post indicó que la escena quedó acordonada mientras los agentes trabajaban para establecer qué ocurrió y localizar al responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el ataque, o si el adolescente era el objetivo específico del tirador. Tampoco se han anunciado arrestos.

Un vecino que se encontraba en su vivienda, justo frente al parque, relató que escuchó los disparos y decidió no salir al exterior debido a que temía por su propia seguridad.

Vecinos preocupados por actividades ilícitas en el espacio público

Más tarde, pudo observar desde su casa a un grupo de adolescentes que abandonaba el parque. El testigo describió una presencia numerosa de jóvenes y expresó preocupación por el consumo de drogas y tabaco que, según dijo, había observado en el lugar.

No se ha informado sobre otros heridos tras el incidente, ni precisó cuántos disparos se realizaron.

El único elemento descriptivo difundido por la policía sobre el presunto responsable es su vestimenta; el tirador llevaba ropa completamente negra. Tras disparar contra el joven, huyó a pie y logró abandonar la zona antes de ser detenido.

Por ahora, el adolescente permanece estable en el hospital y el motivo del tiroteo continúa sin esclarecerse.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube