Viajó hasta Miami para visitar a su hijo y este la asesinó: revelan detalles del crimen

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Un hombre residente de Nueva York y con vínculos con el sur de Florida, está acusado de apuñalar mortalmente a su madre, en un rascacielos de Brickell. La mujer viajó desde México hasta EEUU para visitar a su hijo.

Stefano Cremas Cocicero, de 36 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado con un arma. Durante su comparecencia ante el tribunal, el juez le negó la fianza.

Cremas Cocicero también tiene una retención de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Gerente de restaurante asesina a su madre en Miami

Según el informe de arresto, su esposa mencionó que él se sentía estresado por la apertura de un nuevo restaurante en Coconut Grove. Registros comerciales de Florida detallaron que Cremas Cocicero figura como gerente en 1986 Steak House, en Coconut Grove.

La Policía de Miami informó que los agentes respondieron el pasado viernes a un llamado desde el Solitair Brickell, un edificio de apartamentos de lujo de 50 pisos, cerca de las 4:45 de la madrugada, sobre una mujer apuñalada dentro de un apartamento. La víctima fue declarada muerta en el lugar, informó la policía.

Durante la investigación, los detectives llevaron a Cremas Cocicero y a un testigo hasta la oficina de homicidios, reseñó Telemundo.

Al ser interrogado, Cremas Cocicero dijo a los detectives que se estaba "defendiendo".

Posteriormente, los investigadores supieron que el acusado y su esposa figuran en el contrato de arrendamiento desde julio de 2024, y que tiene una visa de inversionista.

Una testigo narró que estaba en el edificio para entregar un pedido de comida y que, cuando llegó, Cremas Cocicero abrió la puerta del vestíbulo y le pidió ayuda. La testigo dijo que el hombre le pidió que llamara al 911 y que notó que él tenía sangre encima.

Los detectives llamaron a la esposa del sospechoso, quien estaba en Francia por una boda, y ella les dijo que su madre estaba de visita desde México, se quedaba con él y tenían planes para cenar.

Captan actividades sospechosas del acusado

Durante un registro del apartamento, los detectives encontraron varios cuchillos de cocina con residuos de sangre y dos camisetas con salpicaduras de sangre.

Un video de vigilancia del interior del vestíbulo del edificio mostró el momento cuando Cremas Cocicero entraba a los ascensores con su madre, y a ambos salieron. En un momento, se vio al hombre entrar al ascensor con lo que parecía ser sangre en la ropa y un cuchillo.

Luego se le vio cuando dejó caer el cuchillo y lo recogió, antes de entrar a otro ascensor para subir. Después, entró nuevamente a un elevador con ropa diferente, salió del edificio y caminó mientras hablaba por teléfono.

Finalmente, regresó hasta el vestíbulo del edificio y se sentó en el sofá antes de hablar con la primera testigo.

El sospechoso quedó bajo arresto. No se reveló la identidad de su madre.

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