Ecuador deporta a cuatro repartidores venezolanos: se habrían burlado de la nueva Ley de Tránsito

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Autoridades de Ecuador iniciaron el proceso de deportación de cuatro ciudadanos venezolanos, quienes publicaron un video en las redes sociales en el cual, según dijeron, se habrían burlado de una ley aprobada recientemente por el Parlamento local.

De acuerdo con EFE, los involucrados se dedican al servicio de reparto a domicilio “delivery”. En el audiovisual, habrían hecho referencia a la nueva normativa que regula la actividad.

Deportan a cuatro venezolanos por reacciones ante nueva Ley de Tránsito

En el video se escuchó a los extranjeros comentar sobre la ley y reír cuando y uno de ellos señaló: “Si me deportan, me vuelvo a venir y sigo siendo ‘delivery'”.

Ante la situación, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, reprodujo ese video en su cuenta de X, seguido por otro en el que se ve a los cuatro hombres junto a la Policía de Migración.

Asimismo, Reimberg advirtió que “nadie está por encima de la ley”.

Revelan detalles sobre el proceso de expulsión

Una fuente del Ministerio del Interior indicó al medio internacional que los extranjeros están en el proceso de deportación “por amenaza o riesgo para la seguridad”. Adicionalmente, se destacó que “dos de ellos tampoco tenían ingreso al país por punto autorizado y otro no se había regularizado desde el 2018”, como establece la ley.

Durante el procedimiento, todos “tuvieron sus abogados, públicos y privados, se hizo la audiencia y el martes serán trasladados en un vuelo hacia Venezuela”, precisó.

Además, se aclaró que “no están ni detenidos ni retenidos, están en el aeropuerto de Guayaquil en la sala de inadmitidos porque están dentro del proceso de ejecución de la deportación, su situación migratoria ya ha sido resuelta”. Remarcó que están bajo vigilancia y cuentan con comida.

El pasado jueves, la Asamblea Nacional aprobó una ley que reforma la normativa vigente de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para incluir, entre otros temas, regulaciones al servicio de reparto a domicilio y el uso de vehículos de micromovilidad, como el escúter o motoneta.

Con 87 votos afirmativos, el pleno legislativo aprobó las reformas que incorporan medidas específicas para proteger a los trabajadores de reparto de comida o bienes de pequeño tamaño a casa, conocido como ‘delivery’, como la creación de un registro nacional de repartidores, en el que será obligatorio registrarse para prestar este servicio.

La normativa también establece responsabilidades para las plataformas digitales y fija estándares de seguridad, indicó la Asamblea Nacional.

El proyecto aprobado debe ser analizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para su sanción u objeción, antes de ser publicado en el Registro Oficial.

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