Adolescente apuñaló en la cabeza a su vecino por una deuda: la víctima se recupera en hospital de Caracas

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El secretario de Seguridad Ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, informó sobre la captura de un adolescente, acusado por un violento ataque contra otro ciudadano, presuntamente motivado por una vieja deuda.

De acuerdo con el reporte del funcionario, el joven, de 16 años de edad, quedó bajo custodia tras ser señalado por apuñalar en la cabeza a otro residente del sector de Montesano, parroquia Carlos Soublette.

Apuñaló en la cabeza a un vecino por una deuda

El menor de edad le propinó una puñalada en el lado izquierdo de la cabeza a la víctima, precisamente a la altura de la cien. El herido quedó identificado como Fidel Ernesto Ávila, de 23 años.

De acuerdo con el reporte de Goncalves, el adolescente atacó a Ávila en medio de una disputa personal, presuntamente, motivada por una deuda económica.

La víctima se recupera en hospital de Caracas

Una vez que los funcionarios recibieron una alerta sobre lo ocurrido, se desplegaron de inmediato para capturar al responsable de la agresión.

Por otro lado, la víctima se recupera en el Hospital General “Dr. Miguel Pérez Carreño” de Caracas. El ciudadano requirió su remisión hasta el centro de salud de la capital debido a la gravedad de la herida.

El victimario quedó a la orden del Ministerio Público.

Por medio de su cuente oficial en Instagram, Goncalves compartió imágenes sobre el incidente. En el audiovisual, se pudo observar el momento del ataque y los severos daños que sufrió Ávila.

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