PNB rescata a niño atrapado por su tío abuelo bajo amenaza de muerte: así ocurrieron los hechos

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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rescataron a un niño de 12 años, quien estuvo involucrado en un momento de tensión, cuando un pariente lo tomó como rehén, mientras lo amenazaba con un cuchillo.

El menor de edad estuvo más de cuatro horas encerrado y bajo amenaza por parte de su tío abuelo en una habitación.

Se encerró con el niño en una habitación y amenazó con herirlo

El incidente ocurrió durante la mañana de este lunes, 7 de septiembre, en la manzana 38 del sector El Caminito, en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

De acuerdo con los reportes del incidente, compartidos por el canal Venevisión, familiares del niño contaron que el tío abuelo, un septuagenario, entró a la habitación del pequeño cerca de las 7:00 de la mañana, cerró la puerta con seguro y, con un cuchillo lo amenazó y lo mantuvo cautivo.

Desde afuera, los padres del niño intentaban negociar para que el hombre lo dejara salir sin hacerle ningún daño.

Funcionarios de la PNB mediaron para lograr la liberación del menor de edad

También relataron que, durante el tenso momento, el anciano pedía que nadie forzara la cerradura, de lo contrario, aseguró que arremetería contra el niño con el arma blanca.

Luego de la mediación de los oficiales de la PNB, del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Caroní, y la Fiscalía del Ministerio Público, el niño logró salir de la habitación y el tío abuelo quedó bajo arresto.

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