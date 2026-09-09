Caen las criptomonedas en Miami por fraude millonario: conoce la pena que enfrentará el culpable

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Malone Lam, de 22 años y residente de Miami, se declaró culpable ante una jueza federal por liderar una red internacional que robó y lavó más de 245 millones de dólares en criptomonedas, reportó Telemundo 51. El joven de nacionalidad singapurense admitió el cargo de conspiración bajo la ley contra organizaciones corruptas durante su comparecencia en Washington D. C.

La investigación del FBI reveló que la organización criminal sustrajo más de 4.100 bitcoin a una víctima en agosto de 2024 mediante técnicas de ingeniería social e identidades falsas. Los fiscales confirmaron que los acusados engañaron al afectado a través de llamadas fraudulentas para obtener sus códigos de acceso.

El tribunal aceptó la declaración de culpabilidad firmada por el imputado, aunque la magistrada Colleen Kollar-Kotelly pospuso la fecha de la sentencia definitiva. La Fiscalía fijó una audiencia de revisión de estatus para el próximo 8 de diciembre de 2026.

¿Cómo gastaban el dinero de la estafa de criptomonedas en Miami?

Los agentes federales rastrearon los fondos ilícitos y descubrieron un ostentoso estilo de vida financiado con los activos sustraídos. El Departamento de Justicia detalló que Lam compró más de 30 vehículos de lujo personalizados, incluidos modelos de las marcas Porsche, Ferrari y Lamborghini.

El acusado desembolsó dos millones de dólares en un solo reloj de colección y gastó hasta 569.000 dólares en una sola noche dentro de un club nocturno en Los Ángeles. El grupo también alquiló residencias exclusivas y pagó múltiples viajes en aviones privados.

La red movió los bitcoin entre diversas plataformas digitales para intentar ocultar el origen del dinero. Sin embargo, uno de los implicados cometió un error técnico al ingresar a un portal de intercambio sin proteger su dirección IP real.

¿Qué condena enfrentará el líder de la red de criptomonedas en Miami?

Las leyes estadounidenses establecen una pena máxima de 20 años de cárcel para este tipo de delitos financieros. La Fiscalía del Distrito de Columbia mantendrá la custodia del joven mientras el tribunal determina el tiempo final de reclusión.

Las autoridades antifraude incautaron gran parte de las propiedades, vehículos y cuentas bancarias asociadas al grupo criminal. El Gobierno estadounidense procesará la restitución de los bienes decomisados para intentar reparar el daño a la víctima.

El caso marca un hito en las investigaciones federales sobre el rastreo de activos digitales robados.

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