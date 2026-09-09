Reactivan la ruta aérea Las Piedras-Aruba tras más de siete años de suspensión

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El vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Vela de Coro, Juan Gotopo, informó sobre la reactivación formal de la conexión aérea directa entre el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo de Las Piedras (Península de Paraguaná, estado Falcón) y la isla de Aruba.

La reanudación se concretó mediante un vuelo inaugural operado por la empresa Aeroparaguaná en alianza estratégica con el Consorcio Helitec.

Conectividad Binacional

La península falconiana permaneció más de siete años sin conexión aérea comercial directa hacia la isla neerlandesa.

Gotopo celebró el esfuerzo conjunto del sector privado y las autoridades aeronáuticas para reactivar el intercambio turístico, comercial y de pasajeros entre ambas jurisdicciones.

Tarifas y Parámetros Operativos

Aunque las empresas operadoras se encuentran ajustando los itinerarios definitivos y las frecuencias semanales de la ruta, el sector agencias de viajes en la isla ya comenzó la comercialización del servicio.

Costos Referenciales: Boleto Ida y Vuelta: Tarifas estimadas desde USD 550 . Boleto Solo Ida: Tarifas estimadas desde USD 370 .



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