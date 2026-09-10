Marco Rubio no descarta un encuentro con Delcy Rodríguez en la ONU

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no descartó sostener un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a celebrarse en la ciudad de Nueva York.

La declaración fue emitida durante su estancia en Ecuador, país en el que se encuentra como parte de una gira oficial por Latinoamérica que inició el pasado 8 de septiembre con una visita a Colombia.

Al ser consultado por la prensa sobre si se reuniría con la mandataria venezolana en caso de que esta viaje a territorio estadounidense para participar en las actividades del organismo multilateral, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó abierta la oportunidad, aunque precisó que aún no hay un compromiso confirmado.

“Tal vez, tal vez. Hemos hablado bastante”, respondió Rubio al ser interrogado sobre la cita.

El funcionario estadounidense señaló que desconoce si Rodríguez finalmente asistirá al evento internacional en Nueva York, pero sostuvo que, de concretarse su viaje, “probablemente sucederá” una reunión entre ambos.

“No sé si realmente irá, pero si va, probablemente sucederá. Pero aún no hemos programado nada. Claro, hemos hablado varias veces”, afirmó el secretario de Estado.

Hasta el momento, la reunión no figura formalmente en la agenda oficial de la representación diplomática estadounidense, a la espera de que se confirme la asistencia de la delegación venezolana al foro multilateral.