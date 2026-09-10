Restaurante venezolano en Georgia cierra sus puertas: sus dueños explicaron los motivos

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Venezuelan Store Bakery & Deli en Alpharetta, Georgia, anunció oficialmente su cierre permanente.

Sus dueños hicieron pública la información a través de sus redes sociales, donde comentaron que trabajarán hasta el sábado 12 de septiembre.

Este local gastronómico operó por más de siete años en el área metropolitana de Atlanta, habiendo iniciado en Lawrenceville, pasando por Duluth y culminando en su sede de Alpharetta.

Era conocido por su amplio catalogo de productos venezolanos, siendo más reconocida por su área de panadería donde ofrecían cachitos, pan francés, empanadas, entre otros.

¿Por qué van a cerrar el local venezolano?

Explicaron que se trata de una medida "muy difícil" motivada por la compleja situación económica y la incertidumbre migratoria que impacta actualmente a la comunidad hispana y venezolana en Estados Unidos

Este sábado trabajarán de 8 de la mañana a 8 de la noche para despedirse de su clientela.

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