Licencias temporales en Tennessee: estos son los nuevos documentos obligatorios para tramitarlas o renovarlas

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El Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee (TDOSHS) modificó los criterios de verificación documental en las oficinas de Servicios al Conductor.

La medida establece que el Documento de Autorización de Empleo (EAD) ya no se aceptará como único comprobante para emitir o renovar licencias temporales, permisos temporales o identificaciones con foto.

La agencia gubernamental precisó que la legislación estatal exige verificar de forma explícita el periodo de permanencia autorizado de cada persona en Estados Unidos (EEUU).

Aunque el permiso de trabajo certifica la legalidad para ejercer una actividad laboral, no especifica por sí solo el tiempo total de estadía legal, fecha que determina la vigencia del documento de conducir.

Documentación requerida por el estado

Los solicitantes deberán presentar en ventanilla un documento migratorio oficial que refleje el lapso de estadía autorizado. Entre las opciones válidas contempladas por el departamento se encuentran:

Pasaporte extranjero vigente acompañado de visa y formulario I-94 (con traducción al inglés).

Pasaporte extranjero vigente con formulario I-94W.

Tarjeta de residencia permanente o de residente condicional (I-551).

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Formulario I-20 para estudiantes con visa F o M.

Formulario DS-2019 para personas con visa J-1 o J-2.

Adicionalmente, las autoridades exigen presentar dos comprobantes de domicilio en Tennessee a nombre del solicitante, requisito que mantiene un proceso de revisión más riguroso en las sedes de atención.

Validez del permiso de trabajo y vigencia de licencias actuales

El ajuste administrativo aplica de forma exclusiva para los trámites de identificación y conducción ante la División de Servicios al Conductor.

La autorización de empleo (EAD) conserva toda su validez legal ante los empleadores en el territorio nacional.

Las licencias temporales emitidas antes de la entrada en vigor de esta norma se mantendrán vigentes hasta la fecha de vencimiento impresa en el plástico. Los conductores deberán reunir la nueva documentación requerida al momento de realizar el proceso de renovación.

Las autoridades del estado de Tennessee pusieron a disposición de los usuarios la línea telefónica 866-903-7357 para consultar requisitos específicos antes de acudir a las oficinas.

La información detallada también se encuentra publicada en el portal oficial tn.gov/safety.

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