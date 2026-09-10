Comida gratis en Nueva York: fechas, ubicaciones y horarios

Las organizaciones comunitarias y los centros de asistencia están distribuyendo alimentos gratuitos en los cinco condados de Nueva York para ayudar a las familias de la ciudad.
Varias redes de ayuda humanitaria mantienen en funcionamiento sus bancos de comida y comedores comunitarios, con horarios específicos para atender al público.
De acuerdo con la información proporcionada por las propias organizaciones de asistencia alimentaria y el programa municipal de ayuda de la ciudad de Nueva York, los residentes pueden acceder a productos frescos, alimentos enlatados y comidas preparadas sin costo alguno.
Si necesitas ayuda con alimentos entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, no dudes en consultar la lista completa de puntos de distribución confirmados, junto con sus direcciones y horarios de atención.
¿Dónde y cuándo entregarán comida gratis en Nueva Yok?
Viernes 11 de septiembre
El Bronx
- Part of the Solution (POTS): 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 | 9:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Rap4Bronx Mobile Pantry: 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 | 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry: 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
- Mobile Choice Pantry - NYCP: 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Bronx Food Pantry and Food Hub: 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Manhattan
- West Side Campaign Against Hunger: 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Christ and St. Stephen’s Food Pantry: 120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023 | 9:30 a. m. a 10:30 a. m.
- Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.: 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 | 12:30 p. m. a 1:30 p. m.
- UJC Of the East Side: 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
Queens
- Evangel Food Pantry: 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Masbia of Queens: 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sam Field: 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 | 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
- The Salvation Army Jamaica Citadel: 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Department of Probation NeON Kitchen Queens: 162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Brooklyn
- Trinity Human Service Corp.: 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- The Campaign Against Hunger: 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 | 9:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Metropolitan Council on Jewish Poverty: 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Masbia of Boro Park: 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sephardic Bikur Holim: 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Staten Island
- Community Health Action of Staten Island Inc.: 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m. y 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
- The Salvation Army Stapleton: 15 Broad Street, Staten Island, NY 10304 | 11:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Jewish Community Center of Staten Island: 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 | 9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Sábado 12 de septiembre
El Bronx
- Agatha House Foundation: 4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Part of the Solution (POTS): 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 | 8:30 a. m. a 11:30 a. m.
- Rap4Bronx Mobile Pantry: 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 | 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry: 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
Queens
- Evangel Food Pantry: 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
- La Jornada: 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. y 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Brooklyn
- Faith Assemblies: 1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 11221 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Staten Island
- Community Health Action of Staten Island Inc.: 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Domingo 13 de septiembre
El Bronx
- Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry: 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
Queens
- Esther Grunblat Center of Central Queens: 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 | 10:00 a. m. a 1:30 p. m.
- Sam Field: 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 | 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Kehilat Sephardim of Ahavat Achim: 150-62 78th Road, Queens, NY 11375 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Brooklyn
- Salt & Sea Mission Church Inc.: 2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223 | 10:30 a. m. a 12:30 p. m.
Recomendaciones para acudir a los centros de ayuda en Nueva York y recibir comida gratis
La mayoría de los despensas operan por orden de llegada hasta agotar existencias. Se aconseja acudir con anticipación al horario de apertura y llevar bolsas reutilizables o carritos para transportar los insumos de manera cómoda.
Algunos centros podrían requerir una identificación básica o un comprobante de domicilio para el registro inicial.
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