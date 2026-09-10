El Grito de Independencia mexicano se festejará con un concierto gratuito en Houston

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Cada 15 de septiembre a las 11:00 PM, el presidente de México —al igual que cónsules y gobernadores en diversas localidades— recrea el llamado desde un balcón oficial, ondeando la bandera nacional y haciendo sonar una campana para recordar a los héroes patrios. Esta acción representa la máxima festividad patria, marcando el comienzo del proceso bélico que concluyó 11 años después del primer llamado a levantarse en armas contra el dominio colonial y que concluyó en la consolidación del Estado mexicano independiente.

Este año 2026 el Consulado General de México en Houston y la administración del Miller Outdoor Theatre, coordinan el desarrollo del acto oficial de "El Grito de Independencia", pautado para ejecutarse en las instalaciones del recinto cultural de Hermann Park.

Horarios, boletería y acceso al recinto

La jornada está programada para el martes 15 de septiembre de 2026. La apertura de las puertas del recinto iniciará a las 6:00 PM para la gestión de boletos gratuitos asignados a la zona cubierta, mientras que el inicio formal del protocolo cívico y artístico está fijado para las 7:30 PM, con una duración aproximada de dos horas y media.

El recinto al aire libre, ubicado en el 6000 Hermann Park Drive, mantendrá acceso libre de costo tanto para la zona de asientos asignados como para el área del colina (sección de césped) sin necesidad de reserva previa.

Autoridades e itinerario del protocolo

La cónsul general de México en Houston encabezará la comitiva diplomática encargada de dirigir la arenga cívica y el toque de campana en representación del Gobierno mexicano. El evento cuenta con el patrocinio corporativo de la entidad bancaria Wells Fargo.

A la conclusión del acto protocolar, la agrupación bicultural Mariachi Herencia de México, integrada por 14 músicos y con dos nominaciones a los premios Latin GRAMMY, asumirá la presentación musical de cierre. El espectáculo se transmitirá en directo a través de las plataformas digitales del teatro.

Vías de acceso y opciones de transporte

El desplazamiento hacia el anfiteatro puede realizarse mediante la red de transporte público METRORail (Línea Roja), utilizando la estación Hermann Park / Rice University, ubicada a cinco minutos a pie del teatro.

Para el tráfico vehicular, el acceso directo se efectúa por la avenida Fannin o la calle Main hacia Hermann Park Drive, habilitándose estacionamientos públicos gratuitos en las inmediaciones del Museo de Ciencias Naturales de Houston y el Zoológico de la ciudad.

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