La fecha que quedó para la historia: 25 años después del 11 de septiembre del 2001

A 25 años de los atentados terroristas ejecutados por la red Al Qaeda, la reconstrucción cronológica de los hechos del 11 de septiembre de 2001 consolida el minuto a minuto de las acciones que transformaron la aviación, la inteligencia militar y la seguridad global.

Línea del Tiempo

09:03 – Segundo Impacto (Torre Sur): El vuelo 175 de United Airlines (Boeing 757) impacta la Torre Sur ante las transmisiones televisivas en directo.

09:05 – Notificación Presidencial: El presidente George W. Bush es informado del ataque mientras visitaba una escuela primaria en Sarasota, Florida.

09:37 – Ataque al Pentágono: El vuelo 77 de American Airlines se estrella contra la fachada del edificio del Departamento de Defensa en Virginia.

09:42 – Cierre del Espacio Aéreo: La Administración Federal de Aviación (FAA) prohíbe todos los despegues y ordena el aterrizaje inmediato de aeronaves comerciales.

09:59 – Colapso de la Torre Sur: La primera torre del complejo rascacielos se derrumba por completo.

10:03 – Caída en Shanksville: El vuelo 93 de United Airlines se estrella en un campo de Pensilvania tras el amotinamiento de los pasajeros para neutralizar a los secuestradores.

10:28 – Colapso de la Torre Norte: La segunda torre del World Trade Center se desploma, cubriendo de escombros y polvo tóxico el sur de Manhattan.

11:02 – Evacuación masiva: El alcalde Rudolph Giuliani ordena el desalojo del sector bajo de la isla de Manhattan.

17:25 – Colapso del WTC 7: El edificio 7 del complejo World Trade Center (47 pisos) se derrumba por daños estructurales e incendios secundarios.

20:30 – Mensaje a la Nación: El presidente Bush anuncia que EEUU. no hará distinción entre los ejecutores y los Estados que les presten refugio.

Cuatro aviones que sobrevolaban el este de Estados Unidos fueron secuestrados simultáneamente por pequeños grupos de atacantes.

Posteriormente, los utilizaron como misiles guiados y los estrellaron contra edificios emblemáticos de Nueva York y Washington.

Dos de los aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El segundo impacto se produjo 17 minutos después del primero.

Los edificios se incendiaron, dejando atrapadas a personas en los pisos superiores y cubriendo la ciudad de humo.

En menos de dos horas, ambas torres de 110 pisos colapsaron y quedaron reducidas a enormes nubes de polvo.

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