Conmemoraciones

Nueva York renombrará 26 calles en honor a víctimas del 11-S

Esta iniciativa busca mantener viva la memoria de los eventos trágicos y honrar a quienes perdieron la vida
 

Por Brian Segura
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 11:00 pm
Agregar a 2001 LIVE en Seguir en Google Discover

El Concejo de la ciudad de Nueva York aprobó este 10 de septiembre medidas para renombrar 26 avenidas y espacios públicos en honor a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Además, se solicitó a la legislatura estatal y a la gobernadora que implementen un programa educativo sobre ese día en todas las escuelas del estado. 

Esta iniciativa busca mantener viva la memoria de los eventos trágicos y honrar a quienes perdieron la vida.

Iniciativa

Una nueva página web del Ayuntamiento, dedicada a la conmemoración del 11-S, incluye mapas interactivos y detalles sobre los nombres de las avenidas renombradas. 

La presidenta del Concejo, Julie Menin, destacó que más del 30% de la población actual no vivió los eventos de aquel día o era demasiado joven para recordarlos.

Es por ello que se hace esencial educar a las nuevas generaciones sobre las historias de heroísmo y unidad que surgieron del desastre.

Homenajeados

La mayoría de los homenajeados son miembros del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia, así como víctimas policiales y civiles. 

La página también proporciona información sobre el presupuesto y las propuestas legislativas en curso, que buscan mejorar la transparencia y la participación ciudadana.

Otras medidas

Además de renombrar calles, el Concejo aprobó otras medidas, como el reconocimiento del bailarín Alvin Ailey y la creación de un registro de lugares de entierro relacionados con comunidades afroamericanas históricas. 

Estas acciones reflejan un compromiso continuo con la memoria y el reconocimiento de la diversidad cultural de la ciudad según detalla la agencia EFE.

Visita nuestra sección: ServiciosInternacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

Seguir en Google News

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América