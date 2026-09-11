Nueva York renombrará 26 calles en honor a víctimas del 11-S

El Concejo de la ciudad de Nueva York aprobó este 10 de septiembre medidas para renombrar 26 avenidas y espacios públicos en honor a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Además, se solicitó a la legislatura estatal y a la gobernadora que implementen un programa educativo sobre ese día en todas las escuelas del estado.

Esta iniciativa busca mantener viva la memoria de los eventos trágicos y honrar a quienes perdieron la vida.

Iniciativa

Una nueva página web del Ayuntamiento, dedicada a la conmemoración del 11-S, incluye mapas interactivos y detalles sobre los nombres de las avenidas renombradas.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, destacó que más del 30% de la población actual no vivió los eventos de aquel día o era demasiado joven para recordarlos.

Es por ello que se hace esencial educar a las nuevas generaciones sobre las historias de heroísmo y unidad que surgieron del desastre.

Homenajeados

La mayoría de los homenajeados son miembros del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia, así como víctimas policiales y civiles.

La página también proporciona información sobre el presupuesto y las propuestas legislativas en curso, que buscan mejorar la transparencia y la participación ciudadana.

Otras medidas

Además de renombrar calles, el Concejo aprobó otras medidas, como el reconocimiento del bailarín Alvin Ailey y la creación de un registro de lugares de entierro relacionados con comunidades afroamericanas históricas.

Estas acciones reflejan un compromiso continuo con la memoria y el reconocimiento de la diversidad cultural de la ciudad según detalla la agencia EFE.

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