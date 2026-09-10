Redadas migratorias provocan pérdidas por $1,260 millones en comercios de Chicago

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Un informe económico de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) reveló que los operativos de control migratorio provocaron un desplome de $1 260 millones en ventas comerciales y una merma fiscal de $107 millones en impuestos locales para el condado de Cook.

La investigación confirma que el repliegue preventivo de las familias hispanas para evitar arrestos derivó en un colapso del consumo diario según detalla el texto.

La movilidad comunitaria retrocedió inicialmente un 7.7 % y luego se hundió hasta un 20 % tras el endurecimiento de directrices federales contra urbes santuario,

Esta situación paralizó compras de víveres, visitas bancarias, adquisición de medicamentos y carga de combustible según detalla Mundo Now.

Impacto

El freno económico castigó severamente a corredores comerciales clave como Pilsen y La Villita, donde negocios tradicionales registraron desplomes de hasta 60 % en ventas en mesa.

Sin embargo, la caída en el comercio minorista de las áreas suburbanas de Cook duplicó la observada en el núcleo metropolitano de Chicago.

La ausencia generalizada de clientes forzó a múltiples establecimientos gastronómicos y tiendas de barrio a recortar horarios de atención.

También a rebajar jornadas a sus trabajadores y ejecutar suspensiones laborales provisionales para esquivar la quiebra frente a los pasillos desiertos.

Riesgos

Los hallazgos del Great Cities Institute de la UIC subrayan la vulnerabilidad del Producto Interno Bruto regional frente a la criminalización de una comunidad que aporta anualmente más de $100 000 millones a la economía de Illinois en roles de empresarios, trabajadores esenciales y compradores.

Aunque la operación denominada Midway Blitz concluyó formalmente en su fase intensiva, los comercios locales continúan lidiando con pérdidas residuales.

También con una recuperación incompleta de ingresos, confirmando que las fracturas financieras generadas por las redadas masivas persisten mucho tiempo después del retiro de los agentes federales.

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