Revelan datos clave de la caja negra en Miami: ¿Por qué falló la aproximación del avión?

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) analizó los primeros datos recuperados de la caja negra del avión Boeing 767 que desbordó la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave cruzó una avenida colindante e impactó contra dos vehículos comerciales antes de incendiarse. El siniestro dejó un saldo confirmado de cinco personas fallecidas y cinco heridos de gravedad.

La información extraída por los investigadores en el laboratorio de Washington confirmó un exceso de velocidad en la fase final de aproximación a la pista. Los registradores de audio en cabina captaron alertas sonoras de los sistemas sobre la velocidad del aire segundos antes del contacto con el suelo. La comisión técnica evalúa si los frenos dinámicos y los inversores de empuje funcionaron correctamente durante la carrera de desaceleración.

En las plataformas digitales, reportes audiovisuales en redes sociales mostraron los momentos posteriores a la colisión de la aeronave de carga. Además se detalla que la magnitud de la emergencia y el despliegue de los equipos de rescate en la zona periurbana del aeródromo.

¿Qué reveló la investigación inicial sobre la caja negra?

El equipo de peritos de la NTSB confirmó el hallazgo de los dos dispositivos de registro en la parte trasera del fuselaje. Tanto el grabador de datos de vuelo (FDR) como la grabadora de voces de cabina (CVR) mantuvieron la integridad de sus datos magnéticos a pesar de la exposición a las llamas.

"Recuperamos la totalidad de los archivos de audio y telemetría de los últimos 30 minutos de vuelo", declaró Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, en conferencia de prensa. La alta funcionaria precisó que los técnicos revisan cada parámetro mecánico para descartar fallas hidráulicas antes del impacto.

Las autoridades del condado confirmaron que las cinco víctimas mortales viajaban a bordo de una furgoneta de servicio que transitaba por la vía perimetral. La oficina del Alguacil de Miami identificó entre los fallecidos a trabajadores operativos de mantenimiento aeronáutico.

¿Cuáles son las hipótesis principales sobre las causas del accidente?

Los expertos concentran el peritaje en la respuesta de los motores de la aeronave tras el primer contacto con el asfalto. Los primeros datos telemáticos registraron un pico de potencia no planeado en los reactores justo antes del desvío de la pista.

La autoridad aeronáutica mantiene bajo estricta reserva los audios entre la torre de control y los pilotos mientras completa el informe preliminar. Fuentes oficiales estiman publicar las conclusiones formales en un lapso de 30 días continuos.

La fiscalía local colabora en la recolección de restos metálicos distribuidos en el área del impacto para reconstruir la secuencia geométrica del evento. La investigación continúa activa en el sitio de los hechos.

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