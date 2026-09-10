Trump califica de "histórico" el acuerdo con Venezuela y afirma que aportará petróleo a EEUU por 500 años

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró el alcance del reciente convenio energético suscrito con Venezuela y sostuvo que las reservas involucradas en la negociación garantizarían una vida útil de hasta 500 años para la estrategia energética de su país.

Durante sus declaraciones de este miércoles, el mandatario destacó la posición de Estados Unidos en la industria hidrocarburífera global, señalando que la nación ya lideraba la producción mundial aun antes de computar los volúmenes venezolanos. "Ahora somos los más grandes del mundo, ya lo éramos antes de contablizar las reservas de Venezuela", afirmó.

Asimismo, catalogó el entendimiento con Caracas como una negociación sin precedentes. “Acabamos de agregar a nuestra pequeña reserva el mayor acuerdo petrolero y probablemente sea el mayor acuerdo en la historia de nuestro país”, expresó Trump, fijando en 65.000 millones de barriles el volumen incorporado tras el pacto.

El volumen mencionado por el jefe de Estado coincide con las cifras difundidas por la Casa Blanca respecto a las reservas probadas venezolanas bajo el marco del acuerdo, cuyo control operacional involucra alianzas con la firma privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para la explotación de 17 campos petroleros en territorio venezolano.

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