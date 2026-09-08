Acuerdos energéticos con EEUU proyectan generar más de 360 mil empleos en Venezuela

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Los convenios energéticos suscritos entre Venezuela y Estados Unidos representan un motor estratégico para la dinamización laboral en las próximas décadas, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas este domingo por el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pérez Abad.

El parlamentario precisó que la proyección técnica calcula que por cada 10.000 millones de dólares inyectados a la industria energética nacional se proyecta la generación de aproximadamente 360.000 empleos entre directos, indirectos y conexos. Bajo este esquema de inversión continua, la cifra podría escalar significativamente en un lapso estimado de 20 a 25 años.

Proyecciones e impacto operativo

Alianza estratégica: Pérez Abad enfatizó la complementariedad entre las reservas probadas de crudo en Venezuela y la demanda del mercado estadounidense, bajo un enfoque de desarrollo productivo e incremento de ingresos fiscales.

Recuperación progresiva: Explicó que los resultados a corto plazo se concentrarán en los campos maduros e infraestructuras activas, mientras que los proyectos de gran escala requerirán plazos de ejecución más extensos.

Estabilización eléctrica: Destacó que los planes de modernización de la red eléctrica marcharán a la par del sector hidrocarburos para garantizar el suministro adecuado a la industria y al consumo nacional.

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