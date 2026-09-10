EEUU: FDA retira urgentemente alimento para perros por riesgo de Salmonella

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La marca veterinaria Fi retiró dos lotes de suplementos para perros en Estados Unidos debido a una posible contaminación con Salmonella, según un aviso de la FDA.

Este retiro afecta productos vendidos directamente y a través de plataformas como Amazon y Chewy.com.

La alerta se emitió el 3 de septiembre y la FDA la publicó cinco días después, advirtiendo sobre los riesgos tanto para las mascotas como para las personas que manejen los envases.

Productos

Los productos retirados son el "Fi Calming Supplement for Dogs" y el "Fi 8-in-1 Formula Supplement for Dogs", ambos en envases de 180 gramos.

Los lotes afectados son el 26118 y el 26159, con códigos UPC específicos según detalla Infobae.

Aunque no se han confirmado resultados positivos de Salmonella en pruebas de laboratorio, la FDA advierte sobre el potencial riesgo de contaminación, lo que llevó a la suspensión de la producción por parte del fabricante.

Recuerde

La FDA también enfatiza que la exposición a Salmonella puede ocurrir al manipular los productos o al entrar en contacto con residuos de mascotas infectadas.

Los síntomas en los perros pueden incluir letargo, diarrea y fiebre, mientras que en humanos, pueden presentarse náuseas y fiebre.

La recomendación es que quienes hayan comprado los productos retirados dejen de usarlos y se comuniquen con un veterinario si notan síntomas en sus mascotas.

Los consumidores deben desechar los suplementos afectados y pueden contactar a Fi para más información. La empresa ha habilitado un número telefónico y un correo electrónico para atender consultas.

La FDA continúa investigando el origen de la posible contaminación mientras se mantiene la alerta sobre los riesgos asociados.

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