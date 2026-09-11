Instalación artística en el Bajo Manhattan: iluminan el cielo de Nueva York por el 25 aniversario del 11S

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre inició las actividades conmemorativas del vigésimo quinto aniversario de los atentados de 2001 con el despliegue de la instalación artística Tribute in Light, una estructura compuesta por 88 focos de xenón de 7.000 vatios que proyectan dos columnas de luz azul hacia el cielo desde la azotea del estacionamiento Battery, emulando la silueta de las Torres Gemelas.

Ceremonia protocolar y lectura de nombres

Los actos centrales en el Bajo Manhattan comprenden la lectura pública de los nombres de las 2.983 personas fallecidas en los ataques de 2001 y en el atentado al World Trade Center del 26 de febrero de 1993. Durante el desarrollo del protocolo, las familias de las víctimas y las autoridades presentes observarán siete minutos de silencio programados para marcar los impactos de las aeronaves, el colapso de las estructuras y las muertes posteriores derivadas de las secuelas médicas en el personal de respuesta.

La jornada continuará con transmisiones televisivas especiales encabezadas por la cadena ABC en colaboración con plataformas de streaming, enfocadas en la difusión de las ceremonias desde la plaza conmemorativa hacia la audiencia nacional.

Oferta cultural y programas de enseñanza histórica

El Museo del 11-S complementará los actos protocolares con el lanzamiento de la exposición En su honor: 25 años de servicio, además de muestras temáticas dedicadas al impacto del suceso en el fútbol internacional, la respuesta de los dibujantes de cómics y la preservación de símbolos patrios.

En el área educativa, la institución habilitó la Experiencia de Aprendizaje Digital del Aniversario, una plataforma interactiva gratuita que ofrece contenido bajo demanda, testimonios de sobrevivientes y talleres de desarrollo profesional para docentes enfocados en la transmisión del legado histórico a las generaciones nacidas tras el año 2001.

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