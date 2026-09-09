Ex gobernador de Nueva York habló de su enfermedad pulmonar vinculada al 11-S: la cifra que explica su revelación

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El exgobernador de Nueva York George Pataki reveló que padece una enfermedad pulmonar que relaciona con su exposición a las toxinas presentes en Ground Zero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La revelación llega pocos días antes del 25.º aniversario del 11-S, mientras un nuevo informe vuelve a poner el foco en las consecuencias sanitarias de la tragedia.

Pataki, quien gobernó Nueva York entre 1995 y 2006 y estuvo repetidamente en la Zona Cero durante las labores posteriores al ataque, contó al New York Post que recibió el diagnóstico de una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias durante los últimos cinco años. Aseguró que actualmente se siente bien y calificó su afección como un efecto residual leve.

Pataki dice sentirse “uno de los afortunados”

El exgobernador comparó su situación con la de los bomberos, policías, paramédicos y trabajadores que permanecieron durante meses en el lugar de la tragedia.

Pataki señaló que muchas de esas personas desarrollaron enfermedades mucho más graves y afirmó sentirse afortunado frente a las consecuencias que enfrentaron quienes estuvieron expuestos durante más tiempo al polvo y los contaminantes.

El FDNY publicó el 1 de septiembre su cuarto informe sobre los efectos sanitarios de las labores de rescate y recuperación en el World Trade Center. El documento recoge 25 años de seguimiento médico a sus integrantes.

Más de 600 miembros del FDNY murieron por complicaciones relacionadas

Los datos del departamento muestran que más de 600 miembros del FDNY han fallecido por complicaciones de salud relacionadas con el 11-S desde los ataques. Además, más de 10.000 integrantes cuentan con certificación por alguna condición física relacionada con su exposición.

El impacto también alcanza a sobrevivientes y trabajadores fuera del FDNY. El World Trade Center Health Program, administrado por los CDC a través de NIOSH, atiende a más de 125.000 personas afectadas y reconoce enfermedades respiratorias, cánceres y trastornos de salud mental vinculados con la exposición.

El programa federal señala que más de 96.000 personas han sido diagnosticadas con afecciones físicas o mentales relacionadas con la exposición al polvo, humo, escombros y otros factores derivados de los ataques.

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