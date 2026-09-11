La CBP anuncia bloqueo temporal en Texas por el 11 de septiembre: estas son las horas de cierre y la ruta habilitada

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha anunciado que habrá un cierre temporal en el tránsito vehicular en varios puntos clave de la frontera texana.

Esta suspensión del tráfico tiene como objetivo facilitar la ceremonia anual en honor a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Si tienes planes de viajar este viernes 11 de septiembre entre México y Texas, es recomendable que ajustes tus itinerarios con anticipación para evitar posibles embotellamientos en la frontera.

Conmemoración del 11 de septiembre: ¿Qué puente fronterizo estará cerrado y a qué hora?

Según un comunicado oficial de la oficina del Puerto de Entrada de Eagle Pass, el Puente Internacional Camino Real (Puente II) en Eagle Pass, Texas, detendrá todo el tráfico vehicular y comercial este viernes 11 de septiembre a partir de las 7:15 a.m.

La autoridad fronteriza espera que la ceremonia solemne termine pronto y que el tráfico regrese a la normalidad alrededor de las 8:00 a.m.

Medidas similares se implementarán en otros cruces del estado, como el Puente Juárez-Lincoln en Laredo (que comenzará a las 6:45 a.m.) y el Puente Internacional Del Rio (que iniciará a las 7:00 a.m.).

¿Qué ruta alternativa deberías tomar durante el cierre?

Para evitar largas esperas, la CBP aconseja a los viajeros cruzar antes de las 7:15 a.m. o utilizar las rutas alternas que se han habilitado.

Ruta alternativa oficial: La agencia abrirá el Puente Internacional I de Eagle Pass a partir de las 7:00 a.m. para manejar el flujo de vehículos mientras se lleva a cabo la ceremonia.

Monitoreo en tiempo real: Puedes revisar la aplicación móvil oficial Border Wait Times (BWT) o la página web de la CBP para obtener actualizaciones sobre los tiempos de espera al minuto.

Documentos listos: La CBP recomienda utilizar los Ready Lanes con documentos que cuenten con tecnología RFID (como tarjetas de pasaporte estadounidense o visas de cruce láser) para hacer más ágil el proceso una vez que se reabra el paso.

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