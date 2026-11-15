Delcy Rodríguez sostiene encuentros bilaterales en Abu Dabi

La representante del Ejecutivo nacional, Delcy Rodríguez, arribó este domingo 15 de noviembre a la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo central de afianzar las relaciones diplomáticas y concretar nuevas alianzas estratégicas orientadas al desarrollo conjunto entre ambos gobiernos.

A su llegada al territorio emiratí, la comitiva oficial fue recibida en el aeropuerto por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, con quienes instaló una mesa de trabajo inicial.

Posterior al recibimiento protocolar, Rodríguez sostuvo un encuentro bilateral directo con Al Hashimy para revisar los mecanismos de cooperación en materia económica y política, consolidando los canales de entendimiento diplomático entre Caracas y el Estado del Golfo Pérsico.

Esta visita oficial da continuidad a la gira internacional que la mandataria adelantó previamente en Doha, donde conversó con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, y su participación institucional en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP31) efectuada en Antalya, Turquía.

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